Haftalık piyasa gelişmeleri: Yeni haftada piyasalar nasıl seyrediyor? Beklentiler neler?

Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:55

Güncelleme: 11.11.2024 - 10:55

Tüm piyasalarda hareketli bir hafta başlangıcı yaşanıyor. Döviz kurları ve altın fiyatları, geçtiğimiz haftaki kapanışın ardından yeni haftaya yukarı yönlü adımlarla girerken; borsa endekslerinde de belirgin artışlar gözleniyor.

Küresel piyasalarda ise ABD seçimlerinin yankıları, Trump’ın ekonomi politikalarına dair belirsizliklerle karışık bir görünüm sunuyor. Özellikle ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell’ın hafta içindeki konuşması yatırımcılar için yön belirleyici olacak. Kripto para piyasaları da bu gelişmelerden etkilenirken, Bitcoin ve diğer dijital varlıklarda güçlü yükselişler devam ediyor. Bu dinamiklerin tüm piyasalarda nasıl bir seyir yaratacağı merak edilirken, uzmanlar beklenen ekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisinin belirleyici olacağını ifade ediyor.

DOLAR VE EURO

İstanbul serbest piyasada dolar haftaya 34,3850 liradan, Euro ise 36,8860 liradan yükselişle başladı. Dolar 34,3830 liradan alınırken 34,3850 liradan satılıyor. Euro ise 36,8840 liradan alınıp 36,8860 liradan satışta. Geçen hafta Cuma günü doların kapanış fiyatı 34,3690 lira, Euro ise 36,9560 lira olmuştu.

ALTIN PİYASASI

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, ABD seçimlerinin ardından ons altının değer kaybetmesiyle gerilemeye devam ediyor. Yeni günün sabahında ons altın fiyatı 2.672 dolar seviyesine düştü. İç piyasada ise gram altın 2.953 TL’den işlem görmekte, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 5.013 TL, Cumhuriyet altını ise 19.973 TL fiyatında.

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,33 yükselişle 9.215,15 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi ise yüzde 0,22 artış gösterdi. Sektörler arasında turizm yüzde 1,91 ile en çok kazandırırken, spor yüzde 0,46 ile en çok kaybeden oldu. Geçen Cuma günü BIST 100 endeksi günü yüzde 2,67 artışla 9.184,82 puandan kapatmıştı.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması bu hafta yatırımcıların odak noktası. Yeni başkan Trump’ın ekonomi politikalarındaki belirsizlikler ve ithalat tarifelerine yönelik vaatleri piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Bununla birlikte, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği yönündeki iyimserlik sürüyor. Analistler, çarşamba günü açıklanacak TÜFE verisinin Fed'in atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini belirtiyor.

BİTCOİN VE KRİPTO PİYASASI

Bitcoin fiyatı, ABD başkanlık seçimini kazanan Trump’ın dijital varlıklara olumlu yaklaşımının etkisiyle 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak Asya piyasalarında 81 bin doları aştı ve 81.263 dolardan işlem görmeye başladı. Bu yükseliş, diğer kripto varlıkları da etkiledi; Ethereum yüzde 27’yi aşan bir artışla 3.200 doların üzerine çıktı. Kripto endüstrisi, yanlısı kongre adaylarını desteklemek için büyük harcamalar yaparak bu dönemde 119 milyon dolardan fazla yatırım gerçekleştirdi.