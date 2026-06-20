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Haftalık yatırım araçları performansı: Borsa ilk sırada

Haftalık yatırım araçları performansı: Borsa ilk sırada

20.06.2026 15:45:00
Güncellenme:
AA
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Haftalık yatırım araçları performansı: Borsa ilk sırada

Haftalık yarım araçları performansı belli oldu. Borsa ilk sırada yer alırken altın ve Euro'da aynı değişim gözlendi.
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,71, dolar/TL yüzde 0,39 değer kazanırken altının gram fiyatı ile Euro/TL yüzde 0,55 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.251,51 puanı ve en yüksek 14.876,07 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 5,71 üzerinde 14.734,50 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,55 azalışla 6 bin 198 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 düşüşle 41 bin 777 lira oldu.

ALTIN FİYATLARI

Geçen hafta sonu 10 bin 836 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,55 azalışla 10 bin 382 liraya geriledi.

Bu hafta ABD Doları yüzde 0,39 artarak 46,4450 liradan, Euro yüzde 0,55 azalışla 53,2770 liradan tamamladı.

EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,76, emeklilik fonları yüzde 3,42 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 5,63 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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