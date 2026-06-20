Haftanın ekonomi özeti: ABD-İran anlaşması, şahin Fed ve BIST 100'de sert yükseliş

ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ve önde gelen merkez bankalarının para politikası kararları geçen hafta küresel piyasaların ana gündem maddelerini oluşturdu.

İran ve ABD arasında Pakistan aracılığıyla sağlanan "İslamabad Mutabakatı", savaşın durdurulması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve deniz ablukasının kaldırılması gibi kritik maddeler içeriyor. Sürecin kırılganlığına dair endişeler sürse de, bu diplomatik adım piyasalardaki oynaklık riskini azalttı. Jeopolitik iyimserlikle Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 6,7 düşüşle 80,4 dolardan kapatırken, altının onsu dolara artan taleple yüzde 1,3 değer kaybederek 4.156 dolara geriledi.

FED'DEN 'ŞAHİN' DURUŞ VE SPACEX RÜZGARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Ancak Fed'in enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemesi ve büyüme beklentilerini düşürmesi dikkat çekti. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarı vurgusu ve noktasal grafikte faiz indirimlerinden ziyade artış sinyallerinin yer alması, bankanın sıkı para politikasına devam edeceğini gösterdi. Dolar endeksi bu şahin tutumla 101,1 seviyesine kadar çıkarak 13 ayın zirvesini gördü.

Öte yandan, New York borsasına Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in halka arzı damga vurdu. Hisseleri ilk haftada yüzde 37 değer kazanan şirketin yarattığı rüzgarla ABD borsaları haftayı pozitif kapattı; Dow Jones endeksi 52.281,19 puanla rekor kırdı.

AVRUPA VE ASYA MERKEZ BANKALARINDAN KRİTİK HAMLELER

Avrupa: İngiltere hariç Avrupa borsaları, enerji fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle haftayı artıda tamamladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 3,75'te sabit bırakırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde enflasyonun ikinci tur etkilerine karşı tedbirli olacaklarının sinyalini verdi.

Asya: Japonya Merkez Bankası (BoJ), 1995'ten bu yana ilk kez politika faizini yüzde 1'e yükseltti. Çin'de perakende satışlardaki düşüş ve zayıf talep endişe yaratırken, Asya borsaları (Hong Kong hariç) genel olarak çip ve sanayi hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

BORSA İSTANBUL'DA HALKBANK COŞKUSU

Yurt içi piyasalarda ise Borsa İstanbul rüzgârı esti. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,7 oranında değer kazanarak 14.734,50 puana tırmandı.

Yükselişin başrolünde, ABD'de mahkemenin Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini onaylaması yer aldı. 9 yıllık hukuki sürecin sona ermesiyle bankacılık endeksi haftayı yüzde 10 yükselişle kapatırken, dolar/TL yatay bir seyir izleyerek haftayı 46,4390 seviyesinden tamamladı. Gelecek hafta piyasaların gözü yurt içinde tüketici güven endeksinde, ABD'de ise büyüme ve PCE enflasyon verilerinde olacak.