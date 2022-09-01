Haftanın en düşük seviyesine geriledi: Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (1 Eylül 2022)
Altın, Fed ve diğer merkez bankalarının enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını artırmaya devam edeceği beklentileriyle altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Gümüş, iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
Altın, Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar ve merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya devam edeceği beklentileriyle altı haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 1.000,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 997 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.639 lira, Cumhuriyet altını da 6.670 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.703 dolardan işlem görüyor.
ONS FİYATINI BASKILANIYOR
Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Para piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmeyi sürdürdüğünü belirten analistler, bugün açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.
Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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