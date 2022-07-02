HAK-İŞ 'asgari ücret enflasyon üzerinde olsun' demişti, yüzde 30 zammı beğendi

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret zammını açıkladı.

Erdoğan, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 artışla net 5 bin 500 TL olduğunu duyurdu.

TÜRK-İŞ'in yayımladığı haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.313 TL’ye yükseldi. Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret yine açlık sınırının altında kaldı.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALAN ÜCRETİ OLUMLU BULDU

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücreti olumlu bulduklarını belirttti. Arslan, söz konusu artışın bütün ücretlere de yansıtılması talebini yineledi.

Arslan, “Bu kapsamda, asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkân tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz” dedi.

'ENFLASYON ÜZERİNDE İYİLEŞTİRME BEKLİYORUZ' DEMİŞTİ

Öte yandan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan asgari ücrete ara zam açıklaması yapılmadan önce "Enflasyonun üzerinde bir iyileştirme bekliyoruz" demişti. Ancak yüzde 30'luk yapılan zam Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayında açıkladığı yüzde 73,50'lik yıllık enflasyonun bile altında kaldı.

Açıklanan asgari ücreti olumlu bulan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2022 Yılının Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan asgari ücret, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre net asgari ücret 5.500 lira, brüt asgari ücret ise 6.471 lira oldu. Böylece, asgari ücrete, yüzde 30 oranında zam yapıldı. 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış ise yüzde 94,6 olmuştur. Kamuoyundaki beklentileri tam olarak karşılamamakla beraber, asgari ücrette önemli bir artış sağlanmıştır. Ayrıca, çalıştırılan her asgari ücretli işçi başına işverenlere 100 lira destek verilmesi komisyon tarafından kararlaştırıldı. Öncelikle, 2022 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olan asgari ücrete, yüzde 50 oranında bir artışın yapılmasını ve tüm ücret geliri elde eden kişiler için asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf olmasını son derece önemli bir gelişme olarak gördüğümüzü ve bu muafiyetin devam edecek olmasını olumlu bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin’e teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, asgari ücrete yapılacak esas zammın Aralık ayında kararlaştırılacağı, bunun bir ara zam olduğuna yönelik ifadelerini, çalışanların enflasyona karşı mağdur edilmeyeceğinin bir garantisi olarak görüyoruz. HAK-İŞ olarak, asgari ücrette yapılan yüzde 30’luk zammı son derece önemli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte tüm çalışanların ücretlerinde artış yapılmasına yönelik bir düzenlemenin de hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sadece asgari ücrete ilişkin yapılacak bir düzenlemenin toplu sözleşme sistemimizi zedeleyeceği ve ülkemizdeki neredeyse bütün çalışanların asgari ücretli olduğu bir ülke haline getireceği endişesini taşıyoruz.

Özel sektörde örgütlü işyerlerinde çalışan işçiler ile üniversiteler ve belediyelerde çalışan kamu işçilerinin ücretlerinde de aynı oranda iyileştirmeler yapılmasını talep ediyoruz. HAK-İŞ olarak, belirlenmiş olan yeni asgari ücret üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ile bu rakamın daha da iyileştirilmesinin mümkün olacağının altını bir kez daha çiziyoruz. HAK-İŞ olarak, ülkemizin ekonomik süreçleri göz önüne alındığında bütün ücret geliri elde edenler için bir yıl boyunca gelir vergisi oranının yüzde 10 oranı ile sabitlenmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Bu kapsamda, asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkân tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz. Emekli aylıklarının alt sınırı, asgari ücret tutarına yükseltilmelidir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun antidemokratik yapısının değiştirilmesi, katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesi talebimizi yineliyoruz. Açıklanan asgari ücretin tüm emekçilere, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”