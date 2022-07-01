Asgari ücret açıklandı: İşte kalem kalem asgari ücret hesabı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret zammını açıkladı. İşte kalem kalem asgari ücret hesabı...

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 17:46
Asgari ücret açıklandı: İşte kalem kalem asgari ücret hesabı
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını yaptı.

Toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 5 bin 500 TL oldu.

İŞTE ASGARİ ÜCRET HESABI:

ASGARİ ÜCRET HESABI

2022/TEMMUZ

BRÜT ASGARİ ÜCRET (AYLIK, TL)

6.471,00

NET ASGARÎ ÜCRET (AYLIK,TL)

5.500,35

SGK PRİMİ (İŞÇİ PAYI %14; TL)

905,94

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (İŞÇİ PAYI %1;TL)

64,71

SGK PRİMİ (İŞVEREN PAYI %15,5 ;TL)

1.003,01

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (İŞVEREN PAYI %2;TL)

129,42

İŞVERENE MALİYETİ (5 PUAN PRİM TEŞVİĞİ İLE,TL)

7.603,43

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