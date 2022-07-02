Emekçilerin merakla beklediği asgari ücrete ara zam oranı belli oldu

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için toplam üç toplantı yaptı. Görüşmelerde Türk-İş, enflasyon nedeniyle oluşan kaybın giderilmesi için bastırdı. İşveren kesimini temsil eden TİSK ise sigorta primlerinin düşürülmesini, işverene asgari ücret desteği verilmesini istedi. 5 bin 300 lira civarında rakamlar dile getirildi. Ancak işçi tarafını temsil eden Türk-İş, “Biraz daha artırılsın” dedi. Komisyon üçüncü ve son toplantısını dün İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yaptı. Taraflar taleplerini bir kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Görüşmeler sonunda net asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

KABİNEDE YÜZDE 25

Açıklamayı yapan Erdoğan, işverenlere de asgari ücretli başına 100 lira destek vereceklerini söyledi. Asıl artışı yıl başında yapacaklarını belirten Erdoğan, ücretlerin asgari ücret kadar ki bölümünün vergi dışı kalması nedeniyle genel olarak ücretlere 300 lira artış olarak yansıyacağını bildirdi. Erdoğan açıklamasında, ara zammı yüzde 25 olarak açıkladı. Konuşması bittikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erdoğan’ın kulağına bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Erdoğan, kabine toplantısında yüzde 25’i tartıştıkları için “sehven durumu” olduğunu, yüzde 30 olarak bu artışı yaptıklarını belirtti. Böylece iktidarın artış için önce yüzde 25’te karar kıldığı, Türk-İş’in ısrarı ile rakamın yüzde 30’a yükseltildiği de ortaya çıkmış oldu.

KAMUYA YÜZDE 40

Erdoğan, aralık-ocak aylarının enflasyonda yol açtığı “kamburun” yılbaşında yapılan artışların bir süre sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu belirterek “Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40’ın üzerinde bir enflasyon farkı, artışı zaten yapılacak” dedi.

8 BİN 313 TL OLMALI

Türk-İş’in haziran ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 6 bin 391.17 TL olarak hesaplanmıştı. Yeni asgari ücret açlık sınırının 891 lira altında kaldı. Yoksulluk sınırı 20 bin 818.14 TL’ye, bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 8 bin 313.12 TL’ye yükselmişti. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti olması gereken asgari ücreti de işaret ediyor.