HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan asgari ücret açıklaması: 'Sağlıklı bir ücret çıkarmak mümkün değil'

HAK-İŞ Genel Merkezi'nde, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen "HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması"nda dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi.

Törende konuşma yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in yalnızca bir işçi örgütü olmadığını, aynı zamanda 2011'de başlattıkları kısa film yarışmasında 15. yılı, fotoğraf yarışmasında ise 6. yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Arslan, sendikal mücadelenin, işçilerin hakları için verilen mücadelenin ötesine geçmesi gerektiğini vurguladı. HAK-İŞ'in sendikal alanın yanı sıra kültür, sanat, spor ve müzik gibi alanlarda da faaliyetler yürüttüğünü belirterek, bu tür kültürel faaliyetlerin sendikal mücadelenin bir parçası olduğunu söyledi. Arslan, "Sendikacılığın asık suratlı, sert üslubunun yerine sanat ve kültürü de işin içine dahil ederek farklı bir sendikacılık modelini uygulama imkanımız var. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU'NA YAPISAL İTİRAZ

Konuşmasında asgari ücret gündemine de değinen Arslan, konfederasyon olarak 50 yıldır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itiraz ettiklerini dile getirdi.

Komisyon yapısının sağlıklı olmadığını ifade eden Arslan, "Her yıl tekrar edilen bir tiyatro var. Bu tiyatroda rol alan bir kısım aktörler var, rollerini oynuyorlar. Yılın sonunda asgari ücret belirleniyor. Aynı tartışmalar devam ediyor. Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısıyla sağlıklı bir asgari ücret çıkarmak mümkün değil. O nedenle tartıştığımız şeyi, önce yapısal olarak bir tartışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Arslan, Komisyonun demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu. TÜRK-İŞ'in geçen yıl aldığı, "Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu devam ettiği sürece biz bu toplantılara artık katılmayacağız" kararını tarihi bir olay olarak niteleyen Arslan, "TÜRK-İŞ'in 50 sene sonra bizim noktamıza gelmiş olmasından mutluyuz. TÜRK-İŞ'in dün de Başkanlar Kurulunda almış olduğu kararı çok sağlıklı ve yerinde buluyoruz. Evet, bu Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla yola devam edemeyiz" diye konuştu.

Arslan, Komisyon yapısının yeniden düzenlenmesi için bu yıl yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ilettiklerini aktardı.

'TÜRK ENDÜSTRİ İLİŞKİLER SİSTEMİ TARİHİ BİR YARA ALIR' UYARISI

Bu yıl Komisyon yapısının değişmemesi ve işçi kesiminin Komisyonda temsil edilmemesi halinde oluşacak "tehlike"ye işaret eden Arslan, "Eğer hükümet, parlamento, bu konuda yasal bir düzenleme yapamazsa ve aralık ayında Sayın Bakan, sadece TİSK'le oturup asgari ücreti belirlemeye karar verirse ve bu noktada çalışılırsa Türkiye'ye büyük bir haksızlık yapılır. Türk endüstri ilişkiler sistemi tarihi bir yara alır ve bunu telafi etmek gerçekten çok daha zorlaşır" değerlendirmesini yaptı.

İşçi temsilcilerinin olmadığı bir Komisyonda asgari ücret belirlemenin faydası olmayacağını belirten Arslan, Almanya örneğini vererek belirleme yetkisinin işçi ve işveren temsilcilerinde olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, asgari ücrete endeksli bazı ceza ve sosyal yardımların bu ücretten ayrılması gerektiğini savundu.

Arslan, Komisyonun tıpkı gelişmiş Batı ülkelerinde olduğu gibi bir genel sekreterliğe sahip olması ve 12 ay boyunca çalışması gerektiğini belirtti. TÜİK'in rakamlarını esas alan kriterlerin "yetersiz" kaldığını ve bu kriterlerin objektif olması gerektiğini savundu. İşverenlerin işçileri asgari ücretli gösterip ücret farkını elden ödediği "facia" olarak nitelendirdiği vergi kaçırma uygulamasına karşı tedbir çağrısı yaptı. Türkiye'de çalışanların yaklaşık yüzde 50'sinin asgari ücretli olmasını ise adaletsizlik olarak değerlendirdi.