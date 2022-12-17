Hak İş’ten EYT ve gelir vergisi talebi

17 Aralık 2022 Cumartesi, 13:36

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışanlara uygulanan gelir vergisi oranlarının yüzde 10’a sabitlenmesini istedi.

Çalışanların vergi yükü altında ezildiğini her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen Arslan, “2022 asgari ücreti tespit edilirken asgari ücret tutarındaki bütün ücretlerden vergi alınmaması çok önemli bir adım oldu. Köklü, adil bir vergi düzeni için hükümetimizin, daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.

“Çalışan kesimin vergi yükünü azaltacak düzenlemeler bekliyoruz” diyen Arslan, “Kriz dönemi bitene kadar, çalışanların gelir vergisi oranlarının yüzde 10’a sabitlenmesini istiyoruz. Kriz sonunda da köklü, adaletli, hakkaniyetli bir vergi reformu yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

EYT TALEBİ

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına itiraz ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Asgari ücret belirlenirken işçi, ailesi ile değerlendirilmeli. Asgari ücretin, ülkemizde uygulanan en düşük ücret olduğu gerçeğinden hareketle bu yönde adımlar atmalıyız. Asgari ücretin, AB ülkelerinde olduğu gibi istisnai bir ücret olmasını sağlamalıyız.”

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun bir an evvel çözülmesi gerektiğini de dile getiren Arslan, “EYT için ‘mezarda emeklilik’ dedik. Geç de olsa çözüm ufukta gözüktü. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren işçilerin emeklilik haklarının iade edileceği bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz.” dedi.

İŞTEN ÇIKARILAN ÜYELER İÇİN MÜCADELE

Haksız biçimde işten çıkarılan üyelerinin işe iadesi için büyük bir mücadele yürüttüklerini dile getiren Arslan şöyle konuştu:

“Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızla yaklaşık 60 bin Hak-İş üyesi kardeşimiz sendikalarımızdan baskı ve tehditle koparıldılar, istifa ettirildiler. Alanlarda mücadelemiz sürerken işten çıkarılan üyelerimizin işe iadeleri için hukuki süreçleri de beraberinde yürüttük.

Bolu’da işten çıkarılan üyelerimizi 127 gün süren oturma eylemimiz ve 12 gün süren Emek ve Adalet Yürüyüşümüzün ardından işe geri aldırdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan üyelerimizi 201 gün süren eylemimizin ardından işlerine başlattık. Bayramiç, Silopi, Suruç, Varto, Enez, Kars, Eleşkirt, Eşmekaya, Aktaş/Niğde belediyelerinde hukuksuz şekilde işten çıkarılan üyelerimiz için açtığımız işe iade davalarını kazandık.”

KADRO SORUNU

Başta kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınması olmak üzere çalışanların birçok sorununun çözümüne katkı sağladıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

“Yapacak daha çok işimiz var. Belediye şirketlerinde 52 günlük ilave tediyenin alınması, 696 sayılı KHK kapsamındaki üyelerimizle ilgili zorunlu emeklilik düzenlemesinin ortadan kaldırılması, geçici mevsimlik işçilerin kadrolarının verilmesi, Kamu Çerçeve Protokollerinin belediye ve şirketleri için de uygulanmasının sağlanması, tayin, becayiş ve benzeri haklarının verilmesi, kadro sorunlarının çözülmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Kamuda kısmen de olsa devam eden taşeron sistemini bütünüyle çöpe atma zamanı geldi de geçiyor. İş kolumuzun sorunlarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz çözeceğiz.”



