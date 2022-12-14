Son Dakika: Asgari ücrette ikinci toplantı başladı

14 Aralık 2022 Çarşamba, 14:04

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanlığında 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantı öncesinde asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Asgari ücret, fevkalade önemli bir kurumdur. Sık sık yapılan eleştirileri izliyorum. 'Asgari ücret, temel ücret haline geldi' falan gibi ezberlenmiş bir söylem var. Bu doğru değil. Asgari ücretlilerin toplam ücretliler içindeki oranı yüzde 38 civarında" dedi.

Bilgin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Şunu görmemiz lazım, asgari ücret aynı zamanda diğer ücretli çalışanların, ücretlerinin de yukarı tırmanmasını sağlar. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ve arkasından yüzde 30'un üzerinde yaptığımız artışlar, ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarıya doğru gittiğini ortaya koymaktadır. İnanıyorum ki, bugünkü toplantıda veya bu ay gerçekleştireceğimiz toplantıda işçi ve işveren taraflarıyla birlikte asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz."