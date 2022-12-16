Son Dakika: Asgari ücrette üçüncü toplantı tarihi belli oldu

16 Aralık 2022 Cuma, 11:19

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için geri sayım devam ediyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç sürüyor.

Habertürk'ün aktardığına göre, Asgari ücrette üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 20 Aralık Salı günü saat 14.00'te yapacak.

İLK RAKAMLAR MASAYA GELECEK

Yeni asgari ücreti belirlemek için iki kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu toplantıda tarafların ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 14 Aralık tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirmişti.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıda rakam konuşulmadığını söylemişti. Kavlak, "Toplantıda rakam konuşulmadı. TÜİK'ten istediğimiz rakamların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. İşveren desteği için talebimizi yineledik" demişti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Nihai rakam için yeniden toplanacağız" ifadelerini kullandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise nihai rakam için tekrar görüşeceklerini kaydetti.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Yeni asgari ücretle ilgili farklı farklı senaryolar var.

Yüzde 45 zam

İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.

Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

Yüzde 50 zam

İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi.

Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

Yüzde 55 zam

Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması.

Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

Yüzde 60 zam

Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması.

Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.