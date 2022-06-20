Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yüzde 40,4 zamlandı (Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?)

20 Haziran 2022 Pazartesi, 21:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Kanun ile bütçeye 880 milyar 474 milyon 775 bin TL ödenek eklenmesi öngörüldü. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine 554 milyon 13 bin TL, İletişim Başkanlığı’nın bütçesine 87 milyon TL ödenek eklenmesi öngörüldü.

Türkiye Uzay Ajansı’nın bütçesine eklenmesi öngörülen 800 milyon TL ek ödeneğin Milli Uzay Programı 1. Safhası için ayrılacağı belirtildi. Gerkçede ise enflasyon vurgusu yapıldı.

ÖZEL: ERDOĞAN MAAŞINI 141.453 TL’YE YÜKSELTİYOR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, “Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak’ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL'ye yükseltiyor” açıklamasını yaptı.

Kanun teklifinde, “Cumhurbaşkanı ödeneği” ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2’si oranında ek ödenek eklenmiştir” ifadeleri yer aldı.

CHP'li Özel, ek bütçe kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Cumhurbaşkanı ödeneği” ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak’ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL'ye yükseltiyor. Cumhurbaşkanı'nı etkileyen ekonomik kriz asgari ücretliyi etkilemiyor mu? Asgari ücretli 4.253 TL'ye mahkum mu kalacak?

Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak’ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL'ye yükseltiyor.



Cumhurbaşkanı'nı etkileyen ekonomik kriz asgari ücretliyi etkilemiyor mu?



Asgari ücretli 4.253 TL'ye mahkum mu kalacak? — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 20, 2022

Böylece, yüzde 40,4 oranındaki zamla Erdoğan'ın 141 bin 453 TL’ye yükselen maaşı yaklaşık 33 asgari ücrete denk geliyor.

AĞBABA: NE YAPSIN, GEÇİM ZOR(!)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Ağbaba, "Örtülü ödenekten milyarlarca TL harcayan, ülkenin tüm kaynaklarına el koyan Erdoğan, 10 milyondan fazla asgari ücretli açlık sınırı altında yaşarken kendi maaşına da yüzde 40 zam istiyor. Ne yapsın, geçim zor(!)" ifadelerine yer verdi.