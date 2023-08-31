Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:18

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:18

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen halka arzın ne olduğu merak ediliyor. 'Halka arz nedir?' sorusu arama motorlarında aratılıyor. Peki, Halka arz nedir? Halka arz hisse nedir? Halka arz hisse almak karlı mı? Borsada halka arz nasıl yapılıyor?

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, bir şirketin hisselerini borsada işlem görmek üzere halka açması yani satışa çıkarması olarak tanımlanabilir. Şirketlerin belirli bir orandaki hisselerini satışa sunduğu bu süreç ile şirketler daha fazla yatırımcıya ulaşabilir, işletme sermayesini artırabilir, tanınırlığını yükseltebilir ve tüm bunlar sayesinde büyüme hedeflerini daha kısa sürede gerçekleştirebilir.

HALKA ARZ NASIL ALINIR?

Halka arz olmak isteyen şirketlerin taşımaları gereken bazı kriterler, yerine getirmeleri gereken bazı şartlar var. Bu şartları sağlayan şirketler, hisselerini borsada satışa sunma imkânına sahip oluyor. Halka arz takvimi dikkatli bir şekilde takip edilerek Borsa İstanbul (BİST) üzerinden halka arz olan şirketlerin hisselerini satın almak mümkün. Borsa hisselerini güvenli bir şekilde bankaların uygulamalarından takip edebilir ve kolayca hisse satın alabilirsiniz.

HALKA ARZ ŞARTLARI NELERDİR?

Halka arz işleminin gerçekleştirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken birtakım şartlar vardır.

1-) Aracı kurumlar ile iletişime geçmek

Halka arz yapma amacı olan şirketlerin öncelikle aracı kurumlar ile iletişime geçerek bir aracılık sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. Söz konusu kurum, halka arza yetkili bir aracı kurum olmak zorundadır. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte halka arz işlemi gerçekleştirilmiş olur.

2-) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile iletişime geçmek

Sermayesini halka açmak isteyen şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu ile sözleşme imzalamak zorundadırlar. Böylece SPK’nın denetimi ve kararlarına tabi olurlar. Şirket, SPK mevzuatına uygun hale getirildikten sonra halka arz edilebilirler. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte; aracı kurum, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a söz konusu şirketin halka arz işleminin başlatılması için başvuruda bulunur.

3-) Şirket verilerinin Borsa İstanbul ve SPK uzmanlarınca incelenmesi

Şirketin merkez binası, genel faaliyetleri, piyasa değeri vb. özellikleri Borsa İstanbul ve SPK yetkilileri tarafından incelenerek bu kurumlara bilgi verilir. Bu verilerin uygunluğu kabul edildikten sonra şirketin halka arz işlemleri fiilen başlamış olur.