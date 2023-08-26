Borsa İstanbul, halka arz yarışında Avrupa'nın büyük borsalarını geride bıraktı

Yayınlanma: 26.08.2023 - 10:29

Güncelleme: 26.08.2023 - 10:30

Yüksek enflasyon nedeniyle borsa, TL cinsinden parasının değerini korumak isteyen yurttaşlar için bir alternatif oldu.

Türkiye'de hisse senedi yatırımcılarının sayısı 2019 başından bu yana 5,1 milyon kişi artış gösterdi.

Bireysel yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki oranı yüzde 38'e yükseldi.

Türkiye, bu yıl halka arzlarda birçok ülkeyi geride bırakmayı başardı.

Borsa İstanbul'da bu yıl 30 şirket halka açılırken toplamda 1,9 milyar dolarlık sermaye toplandı.

HALKA ARZ YARIŞINDA ÖNE GEÇTİ

NTV'nin Financial Times'a dayandırdığı habere göre Borsa İstanbul; Londra, Frankfurt ve Milano gibi birçok büyük borsalarını geride bırakarak halka arz yarışında öne geçti.

Türkiye halka arz yarışında 9. sıraya kadar yükseldi.

Halka arzda ilk üç sırada Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunurken ilk 10'da sadece Romanya Avrupa ülkesi olarak Türkiye'nin önünde yer aldı.

YÜZDE 550 ARTIŞ YAŞANDI

Yatırımcı akını sonrasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2002 başından bu yana yüzde 318 arttı.

Borsadaki yükseliş daha çok şirketin borsaya girmesini teşvik etti.

Son iki yılda halka arz olan şirketleri izleyen BIST Halka Arz Endeksi 2022 başından bu yana yüzde 550'den fazla arttı.