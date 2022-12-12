Microsoft, Londra borsasını işleten şirketin yüzde 4’ünü satın alıyor
Microsoft, 10 yıllık anlaşma kapsamında Londra borsasını işleten LSEG'in yaklaşık yüzde 4 hissesini satın alacak.
ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, Londra borsasını işleten London Stock Exchange Group (LSEG) ile imzaladığı anlaşma kapsamında LSEG hisselerinin yaklaşık yüzde 4’ünü satın alacağını duyurdu.
LSEG’in açıklamasına göre, 10 yıllık anlaşmayla birlikte LSEG, veri platformlarını Microsoft’un bulut veri depolama sistemine taşıyacak.
Microsoft, Blackstone ile Thomson Reuters konsorsiyumunun hisselerinden satın alacak. Anlaşma kapsamında LSEG, 10 yıl boyunca Microsoft’un bulut teknolojisine yönelik en az 2,8 milyar dolarlık harcama yapacak.
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