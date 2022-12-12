Microsoft, Londra borsasını işleten şirketin yüzde 4’ünü satın alıyor

Microsoft, 10 yıllık anlaşma kapsamında Londra borsasını işleten LSEG'in yaklaşık yüzde 4 hissesini satın alacak.

Reuters
12 Aralık 2022 Pazartesi, 12:52
Microsoft, Londra borsasını işleten şirketin yüzde 4’ünü satın alıyor
Abone Ol google-news

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, Londra borsasını işleten London Stock Exchange Group (LSEG) ile imzaladığı anlaşma kapsamında LSEG hisselerinin yaklaşık yüzde 4’ünü satın alacağını duyurdu.

LSEG’in açıklamasına göre, 10 yıllık anlaşmayla birlikte LSEG, veri platformlarını Microsoft’un bulut veri depolama sistemine taşıyacak.

Microsoft, Blackstone ile Thomson Reuters konsorsiyumunun hisselerinden satın alacak. Anlaşma kapsamında LSEG, 10 yıl boyunca Microsoft’un bulut teknolojisine yönelik en az 2,8 milyar dolarlık harcama yapacak. 


microsoft LSEG hisse satın alma

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler