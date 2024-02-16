Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir? Limak Çimento hangi bankalarda var?

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. 14 Şubat Çarşamba günü halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. Limak Çimento 16,20 TL hisse fiyatı ile halka arz edilirken, toplamda 155 milyon lot bireysele eşit olarak dağıtılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:44
Limak Çimento halka arz ne zaman, kaç lot verir? Limak Çimento hangi bankalarda var?
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Halka arz sonrası şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 30’una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz büyüklüğünün 2,52 milyar TL olması bekleniyor.

Limak Şirketler Grubu iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento’nun hisseleri 14-15-16 Şubat tarihlerinde halka arz edilecek. Pay başına satış fiyatı 16,20 lira olacak halka arzın bu yılın en büyüğü olması bekleniyor. Limak Çimento Grubu CEO’su Erkam Kocakerim, Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyeleri Kerem Güzel ve Ebru Nur Yıldız halka arzla ilgili bilgi verdi. Çimento grubunun CEO’su Erkam Kocakerim, “Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olacak. Yaklaşık 156 milyon lot için fiyat yüzde 20 iskontoyla pay başına 16,20 TL olarak belirlendi. Yüzde 70 bireysele, yüzde 30 kurumsala olacak şekilde yapılandırıldı” dedi.

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Nüfusu ve yüzölçümüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehri Şanlıurfa’da kurulu olan Limak Doğu Anadolu Çimento’ya ait fabrikanın 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Kocakerim, Limak Doğu Anadolu Çimento’nun sıfır borçluluk oranıyla halka arza girdiğini belirterek, sağlanacak gelirin tamamının şirketin büyümesi stratejisi kapsamında Ergani fabrikasının devralınmasında kullanılacağını vurguladı. 

İKİNCİ HALKA ARZ YOLDA

Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Güzel, Limak Doğu Anadolu Çimento’nun grubun ilk halka arzı olduğunu vurgulayarak, yatırımcı açısından iyi bir hisse performansı gösterecek bir yatırım aracı sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Güzel, önümüzdeki dönemde Limak Grubu’nun yenilenebilir enerji şirketinin halka arzı için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Güzel, Limak Yenilenebilir Enerji Yatırımları’nın 2024’te halka arzının planlandığını bildirdi.


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