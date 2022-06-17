Halka arzlar dünyada yavaşlarken Türkiye'de arttı

17 Haziran 2022 Cuma, 15:42

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, sermaye piyasalarına olan yatırımcı ilgisinin artmasıyla geçen yıl canlanan halka arz piyasası, bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde yavaşladı. Türkiye'de ise geçen yılki yüksek halka arz performansı, bu yılın ilk çeyreğinde devam etti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; TSPB tarafından açıklanan aracı kurumların 2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre, 2021'in ilk 3 ayında 4 şirketin halka arzı tamamlanırken, bu yılın aynı döneminde 11 şirketin halka arzı gerçekleştirildi.

Ernst&Young'ın "Global IPO Trends" raporuna göre, dünyada geçen yılın ilk çeyreğinde 512 şirket halka arz edildi. Bu yılın ilk çeyreğinde halka arzı gerçekleştirilen şirket sayısı 321'e geriledi.

Veriler, Türkiye'de halka arz piyasasının dünyanın aksine canlılığını artırarak sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Türkiye'de bu yılın ilk 3 ayında 11 şirketin halka arzı tamamlanırken, ilk çeyrek itibarıyla aracı kurumlardan alınan veriler, gelecek dönemde toplam 88 halka arz projesinin planlandığını ortaya koyuyor. Bu tablo, geçen yılki rekorun (52 şirket) üzerine çıkılarak halka arzda 2022'de tarihi rekor seviyeye erişilebileceğine işaret ediyor.

HALKA ARZDAN 3,9 MİLYAR TL KAYNAK

TSPB tarafından açıklanan aracı kurumların 2022 ilk çeyrek verilerine göre, geçen yılın ilk 3 ayında 917 milyon lira olan halka arz büyüklüğü, neredeyse 4 katına çıkarak 2022'nin aynı döneminde 3 milyar 850 milyon lira oldu.

Dünyada ise geçen yılın ilk çeyreğinde 112 milyar dolar olan halka arzların toplam büyüklüğü, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 37 azalarak 54,4 milyar dolara geriledi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 5,2 trilyon lira ile tarihi rekor seviyeleri yakalayan pay senedi işlem hacmi, bu yılın ilk çeyreğinde geriledi. TSPB verileri, 2022'nin ilk çeyreğinde pay senedi işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 4.9 trilyon liraya gerilediğini ortaya koydu.

Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla pay senedi işlem hacminin yüzde 74'ü yerli yatırımcılar, yüzde 26'sı ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Verilere göre, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla halka açık pay senetlerinin yüzde 63'üne yerli yatırımcılar, yüzde 37'sine ise yabancı yatırımcılar sahip. 2021 sonu itibarıyla 2.3 milyon olan pay senedi yerli yatırımcı sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde 2.4 milyon kişiye çıktı.