Halkbank davasında kritik aşama: ABD'deki 9 yıllık ceza davasının düşürülmesi talep edildi

Halkbank, ABD'de banka aleyhine açılan ve yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasının sona ermesi için önemli bir adım atıldığını duyurdu. Banka, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile birlikte davanın düşürülmesine yönelik ortak dilekçenin mahkemeye sunulduğunu açıkladı.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ABD'deki ceza davası ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin (OFAC) yürüttüğü süreçlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı arasında imzalanan ve 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması kapsamında hazırlanması gereken uyum raporu, uzman bir kuruluş tarafından tamamlanarak ilgili kurumlara zamanında teslim edildi.

DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Uyum raporunun sunulmasının ardından taraflar, anlaşma hükümleri doğrultusunda ceza davasının düşürülmesi için harekete geçti. Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı'nın ortak imzasını taşıyan dilekçe, 10 Haziran 2026 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sunuldu.

Banka açıklamasında, mahkemenin ortak talebi kabul etmesi halinde yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamen sona ereceği belirtildi. Böylece Halkbank hakkındaki ABD'deki ceza yargılaması sürecinin kapanmasının önü açılmış olacak.