Halkbank davasında yeni gelişme
Temyiz başvurusu iki kez İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde reddedilen Halkbank’ın ABD’nin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunun önü açılmıştı. Halkbak'tan konuya ilişkin yeni açıklama geldi.
Halkbank ABD'de devam eden dava süreciyle ilgili bir açıklama yaptı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bilindiği üzere Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York'ta bulunan Birleşik Devletler İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itirazlar, anılan Mahkeme tarafından 15 Aralık 2021 tarihinde reddedilmiştir.
İkinci İstinaf Mahkemesi'nin bahse konu Banka itirazlarına dair ret kararı, bir üst mahkemede temyiz edileceğinden bu süreçte davanın Bölge Mahkemesi'ne geri gönderilmesinin durdurulması yönündeki Bankamız talebi, İkinci İstinaf tarafından 14 Ocak 2022 tarihinde kabul edilmiştir.
Bankamız, Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi'ne (Supreme Court) yasal süre içerisinde yapmayı planlamaktadır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal süreç askıya alınacaktır.
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