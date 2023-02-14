Halkbank hisse geri alım programında limitleri artırdı

Halkbank, azami 2 milyar 250 milyon TL tutarına kadar bankanın Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık paylarının geri alınmasına dair limitlerin artırılmasına karar verildiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:52
Halkbank hisse geri alım programında limitleri artırdı
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Halkbank geri alım limitlerini artırma kararı aldı.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bankamız yönetim kurulunca, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla 3 yıllık süre için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, daha önce 29 Ağustos 2018 ve 17 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararları uyarınca alımına karar verilen 120 milyon TL nominal hisseye 130 milyon TL nominal hisse ilave olarak toplamda 250 milyon TL nominal hisse (25 milyar adet pay) ve daha önce açıklanan azami 750 milyon TL tutarına 1 milyar 500 milyon TL ilave olarak azami 2 milyar 250 milyon TL tutarına kadar bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık paylarının geri alınmasına dair limitlerin artırılmasına karar verilmiştir.''


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