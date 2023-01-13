Halkbank: Sapphire AVM'nin satışında banka zararı oluşmadı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:28

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 15:28

Halkbank, kamuoyunda tartışma yaratan Sapphire alışveriş merkezi ve seyir terasının Kiler Grubu'na satışıyla ilgili yaptığı açıklamada satışın herhangi bir zarar oluşturmadığını savundu.

Bankadan yapılan açıklamada varlık borç takasına konu edilen kredinin Türk Lirası cinsinden olup, gayrimenkullerin de Türk Lirası cinsinden edinildiği belirtildi.

Takasa konu kredinin faizler dahil güncel değerinin gayrimenkulün güncel satış değeri ile aynı seviyede olduğunu söyleyen Halkbank güncel satış tutarının, gayrimenkullerin edinim değerinin oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

Halkbank açıklamasında satışla ilgili haberlerde kur değişimleri dikkate alınmadan yabancı para değerlerinin hesaplanmasının gerçeği yansıtmadığının son derece açık olduğunu ifade etti.

"GELEN TEKLİFLER İLAN BEDELİNDEN YÜZDE 35-40 DÜŞÜKTÜ"

Halkbank açıklamasında AVM’lerin piyasa değerini, yöresinde bulunan sair gayrimenkullerin fiyat artışlarının değil, AVM’nin gelecek yıllar dahil müşteri ziyaretçi sayısı, ciro kapasitesi, kiracı sayısı ve mağaza doluluk oranlarındaki artış eğiliminin belirlediğini, tüm bunlar ve pandemi sonrası yaşanan gelişmelerin, AVM’lerin piyasa değerini ve alıcı taleplerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Gayrimenkullerin ilanen satışa çıkarıldığı, ilanda kaldığı süre boyunca Bankaya yazılı olarak sadece 3 adet alım teklifi iletildiğini ifade eden Halkbank gelen alım tekliflerindeki bedellerin ise, satış ilan bedelinden yüzde 35 ile yüzde 40 oranında daha düşük seviyelerde olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in sahibi olduğu Kiler Holding'in Halkbank'a ait olan İstanbul Sapphire'in tamamını 905 milyon TL’ye satın almasına ilişkin tartışmalar gündemdeydi. Aynı mülklerin 2019'da yine Kiler Holding tarafından borcuna karşılık Halkbank'a 100 milyon dolara satıldığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, gayrimenkul fiyatlarının yükseldiği dönemde mülklerin 48 milyon dolara geri alınmasında vurgun yapıldığını savundu.