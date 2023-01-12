Kiler Holding, borcuna karşılık verdiği Sapphire AVM’yi 'yarı fiyatına' aldı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 05:23

AKP iktidarının zenginleştirdiği gruplardan biri olan Kiler Holding’in, 2015 yılında borçları karşılığında Halk Bankası’na 100 milyon dolara sattığı Sapphire Alışveriş Merkezi’ni 48 milyon dolara yeniden alması tartışma yarattı. 2021’de Halkbank’a ilişkin hazırlanan Sayıştay raporuna göre ekspertiz değerinin 78.9 milyon dolar olduğu AVM’nin emlak fiyatlarının patladığı bu dönemde ucuza satılarak “kamu bankası eliyle vurgun” yapıldığı belirtiliyor.

AKP’DEN MİLLETVEKİLİ

Bitlis’ten İstanbul’a gelen Kiler ailesi 1983’te ilk şirketini kurdu. 2004 yılında 55 markete sahip olan orta halli bir şirketti. Grubun kurucusu Vahit Kiler’in 2002 yılında AKP’de siyasete soyunmasıyla birlikte grup, yeni sektörlere girerek hızlı bir büyüme kaydetti. Bugün internet sitesinde yer alan bilgilere göre holding, 22 şirkete sahip. Kiler Grubu’nun son üç yılda cirosunu 3.5 kat büyüttüğü belirtilirken TOKİ ve Çevre Bakanlığı ile yaptığı konut projeleri de sürüyor. Bu arada kısa süre önce Ümraniye’deki milyarlık arsada da ihale Kiler’e kalmıştı.

Sapphire ise AVM furyası sırasında 261 metre ile Türkiye’nin en yüksek binası olarak 250 milyon dolara inşa edilmişti. 2015 yılında zora giren ve borçlarını ödeyemeyen grup borçları karşılığında AVM’yi 100 milyon dolara Halkbank’a satmıştı.

Holdingin önceki gün, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda Sapphire AVM’yi 905 milyon lira (48.3 milyon dolar) bedelle yeniden satın aldığını duyurması bir kamu bankası olan Halbank’ın zarara uğratıldığı iddialarını gündeme getirdi. AVM’yi 3 yıl sonra 48.3 milyon dolara satın alan Kiler Grubu’nun sattığı binayı yarı fiyatına geri aldığı belirtilerek satışın yeniden gözden geçirilmesi isteniyor.

YARI FİYATINA SATILDI

CHP Milletvekili Özgür Karabat, Sayıştay raporlarında üç yıl öncesi satışa ilişkin bilgileri değerlendirerek şu açıklamayı yaptı: “Halkbank, toplam 247 bağımsız bölümden oluşan Sapphire’in önce 147 birimini alıyor. Daha sonra Halkbank, 100 birimi de alarak 247 bağımsız bölümün tamamına sahip oluyor. 147 birimi 100 milyon dolara satan Vahit Kiler, 3 yıl sonra 247 birimi 48 milyon dolara almıştır. Neredeyse yarı yarıya ucuza satılması izaha muhtaçtır. Sayıştay raporunda bile 2021’de 78.9 milyon dolar ekspertiz değeri biçilmiştir. Bu ölçekte bir gayrimenkulün satışının 1 milyar TL’nin dahi altında kalmasının mantıklı bir açıklaması yoktur.”

SAYIŞTAY DİKKAT ÇEKTİ

Sayıştay’ın Kasım 2022’de yayımlanan 2021 yılıyla ilgili raporuna göre Halkbank’taki Sapphire yönetimi çalışan sayısını düşürürken işçi alacaklarının ödenmesinde tutarsız davrandı. Şirket de yeterince iyi yönetilemedi, örneğin doluluk yüzde 47’de kaldı. Yine raporda şirketin dava safhasında bulunan ticari alacaklarının “128 Şüpheli Ticari Alacaklar” hesabında takip edilmediği tespit edildi ve bu yöntem önerildi. Ayrıca şirketin, 2021 yılı faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen süre içerisinde hazırlanmadığı ve olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı da Sayıştay raporlarına yansıyan detaylardan oldu.