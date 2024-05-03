Halkbank'tan ABD'deki davayla ilgili açıklama

Halkbank, ABD'de banka aleyhine açılan ikinci hukuk davasına ilişkin, "İkinci İstinaf Mahkemesinin, Halkbank lehine bir karar vermesi halinde dava yargılamaya gitmeden düşecektir, aleyhte karar vermesi durumunda ise Bankamız yasal itiraz haklarını kullanacaktır" açıklamasında bulundu.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:14
Halkbank'tan ABD'deki davayla ilgili açıklama
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Halkbank tarafından dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, 27 Mart 2020 tarihinde banka hakkında açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının (Owens davası) tüm yargı süreçleri tamamlanarak 8 Ocak 2024 tarihinde Halkbank lehine sonuçlandığı anımsatıldı.

26 Temmuz 2023 tarihinde Halkbank aleyhine açılan tazminat talepli ikinci hukuk davasında (Hughes davası) ise ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin, savcılığın talebine istinaden 1 Mayıs 2024 tarihinde verdiği karar ile banka hakkındaki ceza davası sonuçlanana kadar söz konusu hukuk davasındaki tüm yargı süreçlerinin durdurulmasına hükmettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Dolayısıyla bankamız hakkındaki ceza davasında nihai karar verilene kadar ikinci hukuk davası (Hughes davası) askıya alınmıştır. Diğer taraftan, ceza davasında ise bankamızın devlet dokunulmazlığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi yönündeki temyiz süreci devam etmektedir. 28 Şubat 2024 tarihinde Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde sözlü savunma duruşması gerçekleşmiş ancak İkinci İstinaf Mahkemesi, konuya ilişkin henüz bir karar vermemiştir. İkinci İstinaf Mahkemesinin, Halkbank lehine bir karar vermesi halinde dava yargılamaya gitmeden düşecektir, aleyhte karar vermesi durumunda ise bankamız yasal itiraz haklarını kullanacaktır.''


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