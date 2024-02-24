Halkla arzlarla hareketlendi... Borsada yatırımcı sayısı 8 milyona dayandı

Borsa İstanbul, yeni halkla arzlarla hareketlendi. Yatırımcı sayısındaki artış ikinci haftaya taşınırken, 8 milyon sınırına yaklaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:24
Halkla arzlarla hareketlendi... Borsada yatırımcı sayısı 8 milyona dayandı
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında yeni halka arzların başlamasıyla üst üste ikinci haftada da artış yaşandı ve yeniden 8 milyon sınırına geldi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 23 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 245 bin 272 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 728 bin 937'den 7 milyon 974 bin 209'a çıktı.

Böylece son iki haftada artış 773 bin 773'e ulaştı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,35 trilyon TL'den 12,51 trilyon TL'ye yükseldi.


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