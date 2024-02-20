Borsa neden yükseliyor? İşte sebebi...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:18

Güncelleme: 20.02.2024 - 13:18

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi rekor üstüne rekor kırıyor.

BIST 100 Endeksi 9.404,11 puanla rekor seviyeyi görürken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da borsaya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Kara, X hesabı üzerinden borsadaki yükselişe dair bir paylaşım yaptı.

"Borsa endeksi neden artıyor diye çok soran oluyor" diyen Kara, "Bana göre en önemli nedeni enflasyonla mücadeleye seçim arası verilmiş olması. Umarım aradır" değerlendirmesini yaptı.

Borsa endeksi neden artıyor diye çok soran oluyor. Bana göre en önemli nedeni enflasyonla mücadeleye seçim arası verilmiş olması. Umarım aradır. https://t.co/PYBzGYU8ex — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 17, 2024

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.238,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,18 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.238,59 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 1,24 ile sigorta oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 9.196,41 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 9.404,11 puana taşıdı.