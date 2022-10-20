Hamsi avında karamsarlık hakim

20 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Bu sezon başında özellikle Batı Karadeniz açıklarında bol miktarda avlanan palamut son 1 haftadan beri Doğu Karadeniz’e göç ederek avlanmaya başladı.

Balıkçılar palamudun Batı Karadeniz’den Doğu Karadeniz’e göç etmesinin olumlu olduğunu söyledi. Balıkçı Recep Denizer “Palamudun Doğu Karadeniz’e göçü bizi olumlu etkiledi. Batı Karadeniz’de şu anda bol miktarda çıkıyor. Süre çok kısa oldu burada 5-6 gün balık bol oldu. Batı Karadeniz’de Akçakoca, Ereğli, Zonguldak bu civarlarda bol miktarda çıkıyor. Bugün boldu yarın daha fazla olacak olduğuna inanıyoruz. Deniz düzeldi bütün tekneler oraya toplandı. Tahminimiz bu hafta içerisinde fiyatlarda gözle görülür bir şekilde düşüş olacak. Palamudun bol miktarda hamsi yediğini de görebiliyoruz. Son 6-7 yılın en verimli palamudu bu yıl oldu ve devam ediyor. Palamudu Eylül’ün başlarında avlamaya başladık şu anda da görüntüsü devam edecek yönünde deniz suyu sıcaklığı bugün itibariyle 21 buçuk derece. Tahminimiz 15-20 gün daha bu şekilde devam ederse çok güzel olur” dedi.

'HAMSİ KONUSUNDA BEKLENTİ KARAMSAR'

Bu sezon hamside beklentiler konusunda tedirginlik yaşadıklarını kaydeden Denizer, “Hamsi konusunda beklentilerimiz biraz karamsar. Palamudun bol olduğu yıllarda hamside sıkıntı olur derler ya; belki bizler ona pek inanmayız ama şu andaki görüntü bol olan palamudun karnını kestiğimizde hamsi çıkıyor. Biraz tedirgin olmaya başladık inşallah bu tedirginliği yaşamayız. Şu ana kadar sezondan memnunuz. Palamut daha önceki yıllarda karamsar bir şekilde geçtiği için bu sezon tahmin ettiğimizin çok üzerinde oldu, inşallah bu şekilde de devam eder. Bu sezon palamut bol hamsi kıt olunca sezonun iyi geçmediği anlamına gelir” diye konuştu.