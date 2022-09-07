Av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştü

Balık alanlardan Hülya Şengezin, haftada iki gün balık tükettiklerini belirtti. Avlanmanın başlamasıyla fiyatların biraz indiğini kaydeden Şengezgin, "Çipura tercih ediyorduk. Şimdi sardalya, hamsi zamanı. Fiyatları şöyle 30 lira falan olsa daha iyi olur. Herkes alabilir" dedi.

Kemal Şen de Karadenizli olduğu için hamsiyi çok sevdiğini ve sık tükettiğini ifade ederek, "Fiyatlar güzel. Bir kilogram hamsi, bir kilogram tavuk balığı aldım. Fiyatları 35 lira. Geçen gün 50 liraya almıştım" diye konuştu.