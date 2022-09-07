Av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştü
"Havanın soğuması gerek"
Serkan Çömlek de balık fiyatlarının genel olarak yarı yarıya düştüğünü, bazılarında düşüşün daha fazla olduğunu söyledi.
Balığın protein kaynağı olarak bir sağlık ürünü olduğunu, bu fiyatların kaçırılmaması gerektiğini anlatan Çömlek, şöyle konuştu:
"Daha önce kilogramı 250-300 liradan satılan barbun 80-100 liraya indi. Yine tavuk balığı sezondan önce 150 liraydı 50 liraya kadar düştü. Vatandaşlardan bol bol talep bekliyoruz ama şu an o talebi göremiyoruz. Balıklar bu rakamların altına daha düşmez. Taleplerin artması için havanın soğuması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Balık alanlardan Hülya Şengezin, haftada iki gün balık tükettiklerini belirtti. Avlanmanın başlamasıyla fiyatların biraz indiğini kaydeden Şengezgin, "Çipura tercih ediyorduk. Şimdi sardalya, hamsi zamanı. Fiyatları şöyle 30 lira falan olsa daha iyi olur. Herkes alabilir" dedi.
Kemal Şen de Karadenizli olduğu için hamsiyi çok sevdiğini ve sık tükettiğini ifade ederek, "Fiyatlar güzel. Bir kilogram hamsi, bir kilogram tavuk balığı aldım. Fiyatları 35 lira. Geçen gün 50 liraya almıştım" diye konuştu.
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