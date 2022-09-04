Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar denetlendi

04 Eylül 2022 Pazar, 07:15

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla beraber balıkçılara yönelik denetimler arttı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Beylikdüzü arasındaki bölgede balıkçı teknelerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde teknelere çıkan ekipler, avlanan balıkların boyları ve teknelerin evraklarını kontrol etti

Daha sonra Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen ekipler, burada satışa sunulan balıkların boylarını denetledi. Yapılan denetimlerde, boy standartlarını karşılamayan 19 kasa kefale el konulurken, 14 bin 160 TL para cezası uygulandı.

Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denizde, karaya çıkış noktalarında, su ürünleri halinde ve perakende satış noktalarında su ürünleri denetimlerimizi yapıyoruz. Buralarda boy, zaman ve yer yasaklarına bakıyoruz. Yer yasaklarında belli noktalarımızda av yasağı var. Adaların bir kısmı gırgır avcılığına yasak, Marmara Denizi ve boğazlarda trol avcılığı yasak. Bir teknemize çıktık. Avcılık yapmamıştı orada evraklarının kontrolünü gerçekleştirdik. Bu sene yeni yürürlüğe koyduğumuz bir uygulama var. Bütün ağların üzerlerinde barkodlar var. Bu barkodlardan takibini sağlıyoruz. Bir teknemizde avcılık operasyonunu bitirmişti. Oradaki balıklarda da ayrıca boy yasağına da baktık. Teknelerde yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık" dedi.

Sürdürülebilir avcılığın önemine dikkat çeken Karaca, "Hamsi 9 cm, istavrit 13 cm, palamut 25 cm ve lüferin 18 cm olması gerekiyor. Bunun nedeni balıklara ömürlerinde bir kez üreme fırsatı vermek. Balıklar da nesillerini devam ettirebilsin ki; bizler hem tüketiciler hem de denizciler olarak sürdürülebilir avcılık yapabilelim. Bugün boy kuralına uymayan bir miktar kefal balığına el koyduk. Bu ürünler yasa değişikliğinden önce tekrar satışa sunulup, ticari olarak değer kazanıp piyasaya sürülüyordu. Fakat şimdi mülkiyeti tamamen kamuya geçirilecek. Bu balıklar hayır kurumlarına bağışlanacak" diye konuştu.