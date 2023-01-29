Hamsi bollaştı, fiyatı yarı yarıya düştü

Havaların soğuması sonucu Karadeniz’de hamsi avında artış yaşanırken, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir hafta önce 50-60 TL’den satılan hamsini fiyatı 30 TL'ye kadar geriledi.

İHA
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 07:00
Hamsi bollaştı, fiyatı yarı yarıya düştü
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Tezgahlarda hamsi bolluğu balıkçı ve yurttaşların yüzünü de güldürdü.

Balık satıcısı Hüseyin Coşar, havaların soğuması sonucu bollaşan hamsinin kilosunun 60 TL’den 30 TL’ye kadar düştüğünü, fiyatı gerileyen hamsiye yurttaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 



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