Hangi marketler fiyatları sabitledi? Fiyat sabitleyen marketler hangileri?

06 Ocak 2023 Cuma, 10:25

Zincir marketler hakkında Rekabet Kurulu'nda devam edilen soruşturmada da marketler aralık ayında savunma vermişti. Savunmaların ardından marketlere yeni bize ceza verilmemişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 26 Aralık 2022'de Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Muş'un görüşmesinin ardından birçok market sabit fiyat uygulamasına geçti.

HANGİ MARKETLER FİYATLARI SABİTLEDİ?

İlk olarak 'Şok' isimli market, ocak ayı boyunca 1000 üründe sabit fiyat uygulamasına geçti. Şok'un ardından Migros da ocak ayı için sabit fiyat ve sürekli indirim kampanyası başlatıldığını açıkladı. Marketten yapılan açıklamada, 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulandığı bildirildi.

CarrefourSA da ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulama kararı aldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini bildirmişti.

A101 de Ocak ayı sonuna kadar temel ihtiyaç ürünlerini de kapsayan 2023 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

Bir başka zincir market olan BİM'den henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

FİYAT SABİTLEYEN MARKETLER HANGİLERİ?

Şok

Migros

CarrefourSA

Happy Center

A101