Hangi ülkede, kaç yaşında ev sahibi olunuyor? Türkiye'nin listedeki yeri belli oldu

Konut fiyatları ve kira bedellerindeki hızlı yükseliş, ev sahibi olmak isteyenlerin birikimlerini ilk konut alımına yönlendirmesine neden oluyor. Ancak ilk kez ev sahibi olunan yaş, ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösteriyor.

Avrupa Birliği’nde 2025 yılı itibarıyla hanehalklarının yüzde 68,5’i kendi evinde yaşarken, Eurostat verilerine göre ev sahipliği oranı Almanya’da yüzde 47,2 ile en düşük, Slovakya’da ise yüzde 93,8 ile en yüksek seviyede bulunuyor.

AVRUPA'DA İLK EV SAHİBİ OLMA YAŞI NE KADAR?

RE/MAX’ın 2025 yılında yayımladığı Avrupa Konut Trendi Raporu'na göre, 23 Avrupa ülkesinde ilk kez ev sahibi olanların ortalama yaşı 31,3 olarak hesaplandı. Bu yaş Malta’da 28’e kadar gerilerken, Yunanistan ve İsviçre’de 34,7’ye kadar yükseliyor.

İlk ev satın alma yaşında konut erişilebilirliği, aile desteği ve kiralama kültürü belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

BİRLEŞİK KRALLIK VE LÜKSEMBURG İLK SIRALARDA

İlk evini satın almada en düşük yaş ortalaması 28,4 ile Birleşik Krallık ve Lüksemburg’da görüldü. Birleşik Krallık’ta 18-34 yaş grubundakilerin yüzde 53’ü ilk konutunu satın alırken ailelerinden nakit destek veya miras desteği alıyor. Bu durum genç yaşta ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Ülkede her beş kişiden ikisinin 25 yaşına gelmeden ev sahibi olduğu belirtiliyor.

ALMANYA'DA EV SAHİBİ OLMA YAŞI DAHA YÜKSEK

İlk ev satın alma yaşının en yüksek olduğu ülkelerden biri de Almanya oldu. Almanlar ortalama 33,6 yaşında ilk evlerini satın alırken, bu süre Birleşik Krallık’a kıyasla 5,2 yıl daha geç gerçekleşiyor.

Bu tablonun arkasında ise kiralamayı teşvik eden yasal düzenlemeler bulunuyor. Almanya’da 18-34 yaş grubundakilerin yüzde 69’u kirada yaşarken, Avrupa ortalaması yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.

İSPANYA VE İTALYA'DA AİLE EVİNDEN GEÇ AYRILMA ETKİLİ

İlk ev satın alma yaşı İspanya’da ortalama 30,9, Fransa’da 32,5 ve İtalya’da 32,8 olarak hesaplandı.

İtalya ve İspanya’da gençlerin aile evinden Avrupa ortalamasına göre yaklaşık üç yıl daha geç ayrılması, ilk kez ev sahibi olma yaşının yükselmesinde etkili oluyor.

Fransa’da ise gençler ortalama 23 yaşında aile evinden ayrılmasına rağmen aile desteğinin daha sınırlı olması nedeniyle ilk ev sahibi olma yaşı 32,5 seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE'DE İLK EV SAHİBİ OLMA YAŞI 34,1

Pandemi sonrası dönemde konut fiyatlarının hızlı yükseldiği Türkiye’de ilk kez ev sahibi olma yaşı ortalama 34,1 olarak ölçüldü. Türkiye, bu oranla Yunanistan ve İsviçre’nin ardından listenin üst sıralarında yer aldı.

Türkiye’nin yanı sıra Çekya’da ortalama yaş 33,2, Polonya’da 32,7, Bulgaristan’da 32,5, Slovenya’da 32,2 ve Hırvatistan’da 32,1 olarak hesaplandı.

Buna karşılık Macaristan 28,5 yaşla ilk ev sahibi olunan ülkeler arasında öne çıkarken, Hollanda’da bu yaş 28,8 olarak kaydedildi.

Avusturya’da 29,1, Portekiz’de 29,8 ve Finlandiya’da 29,9 yaş ortalamalarıyla ilk ev sahibi olma yaşı 30’un altında kaldı. İrlanda ise 30,8 yaş ortalamasıyla Avrupa ortalamasının hafif altında yer aldı.

35 YAŞINA KADAR EV SAHİBİ OLANLARIN ORANI

18-25 yaş grubunda en düşük ev sahipliği oranı yüzde 12,1 ile Yunanistan’da görüldü. Ülkede bireylerin yalnızca yüzde 50,4’ü ilk evini 35 yaşına kadar satın alabiliyor.

Bu oran İsviçre’de yüzde 53,2, Türkiye’de ise yüzde 56 seviyesinde bulunuyor.

Araştırmaya dahil edilen 23 ülkenin genelinde insanların yüzde 69,5’i 35 yaşına kadar ilk evini satın alıyor. Bu oran Lüksemburg’da yüzde 87,8’e, Hollanda’da yüzde 85,2’ye, Birleşik Krallık’ta yüzde 84,6’ya ve Macaristan’da yüzde 82,8’e kadar yükseliyor.