Harcamalar çoğalıyor özelleştirmeye devam!

Özelleştirme İdaresi, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için bir kez daha ihale tarihi belirlerken toplamı 107 bin metrekareden fazla 10 değerli taşınmazı da satışa çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00
Harcamalar çoğalıyor özelleştirmeye devam!
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Türkiye’yi krize sürükleyen AKP iktidarının halının altına süpürdüğü sorunlar, 2023’te yapılan genel seçimler sonrası “zorunlu” rasyonelleşme adımlarıyla görünür hale geldikçe devletin harcamaları da çoğalıyor. Bu nedenle oluşan büyük kaynak ihtiyacı kapsamında özelleştirme de önemli bir araç olarak kullanılmaya devam ediyor.

İşte bunların son örnekleri:

4 Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni açıkladığı “Hazine Nakit Gerçekleşmeleri” raporuna göre yılın ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Hazine’nin nakit açığı yüzde 121.1 artışla 570.3 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda faiz dışı açık da yüzde 99.8 artışla 345.6 milyar lira oldu. Faiz ödemeleri ise yüzde 154.8 artarak 225.2 milyar lira oldu. Nakit dengesi, bütçe sonuçları açısından önemli bir ön veri oluşturuyor.

4 Hazinede bu durum yaşanırken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), dünkü Resmi Gazete’de de bir dizi ilan yayımlayarak atacağı yeni adımları duyurdu.

KOÇ'TAN GERİ ALINDI

Bu kapsamda, bir kez daha Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait “Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı” için ilan verildi. Burası 40 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. Geçici teminatı 120 milyon TL olan ihale için son teklif verme tarihi 29 Mayıs. Anımsanacağı gibi Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ilk kez 2011 yılı başında özelleştirme programına alındı. En ciddi adım ise 2021’de atıldı. Yapılan ihalede en yüksek teklifi 2.5 milyar lira ile Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek-Art verdi. Bu ihaleyi hem ÖİB hem Cumhurbaşkanlığı da onayladı. Ancak bu onay, Koç Holding’in yaptığı açıklamaya göre 19 Ocak 2022’de yine cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildi.

Bunun gerekçesiyle ilgili bir bilgi kamuoyuna yansımadı ama kulislerde bir süre Birleşik Arap Emirlikleri’nin buraya ilgi gösterdiği konuşuldu. Bu liman için en son 7 Temmuz 2022’de ilana çıkıldı. Ancak 3 Kasım 2022’de yeterli teklif alınamadığından ihale iptal edildi. 4 ÖİB, dün ayrıca Aydın Didim, Antalya Manavgat, Nevşehir, Şanlıurfa Karaköprü, İstanbul Göktürk, İstanbul Esenyurt’ta toplam büyüklüğü 107 bin 360 metrekare olan 10 taşınmazı “satış” yöntemiyle özelleştireceğini duyurdu. İhaleler ise 7-14 Mayıs’ta yapılacak. 


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