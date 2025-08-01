Hareket’ten BAE Pro Lig ekiplerinden Al Dhafra FC ile sponsorluk anlaşması

Türkiye’nin ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında lider firmalarından Hareket, Ortadoğu’daki varlığını güçlendiren stratejik bir işbirliğine imza attı. Hareket, global liderlik yolculuğundaki bu yeni adım kapsamında, dünyanın en büyük petrol ve gaz projelerine ev sahipliği yapan Al Dhafra bölgesinin futbol takımı olan Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi takımlarından Al Dhafra FC ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Hamdan bin Zayed Al Nahyan Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine BAE Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, Al Dhafra FC Başkanı Hamdan Saif Al Mansoori, kulüp yetkilileri ve davetliler katıldı.

İmza töreninde konuşan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği CEO’su Abdullah Altunkum “Al Dhafra FC ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, yalnızca bir marka görünürlüğü anlaşması olmanın ötesinde; Hareket’in, dünyanın en büyük petrol ve gaz projelerine ev sahipliği yapan Al Dhafra bölgesindeki stratejik varlığını güçlendiren ve bu coğrafyadaki projelere olan bağlılığını ortaya koyan önemli bir adım'' ifadelerini kullandı.

1 yıllık anlaşma kapsamında, Al Dhafra FC takımının resmi maç formalarının şortlarında Hareket logosu yer alacak. Ayrıca, resmi maç yayınlarında stadyum çevresindeki dijital reklam panolarında, yedek kulübelerinde ve takım otobüsünde Hareket logosu konumlandırılacak.