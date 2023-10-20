Harika Güral: Yatırım ve istihdamı koruma zamanı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Güral, Türkiye’nin yer ve duvar karosu sektöründe dünyada İtalya ve İspanya’dan sonra üçüncü olduğunu, antidamping yüzünden Avrupa’ya ihracatta zorlandıklarını anlatarak “İhracat pazarlarında rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. İspanya bizden daha uygun fiyat veriyor. Enerji maliyetlerimiz çok hızlı arttı, bunu fiyatlara yansıtamıyoruz. Yurtdışındaki müşterinin bunu anlaması çok zor. Finansmana erişim konusunda bu sene ciddi sorunlar yaşadık” diye konuştu.

Üretim sürecinde yapay zekâ uygulamalarına ağırlık vermeyi planladıklarını, bu alana 1 milyon dolar ve Kütahya’daki seramik fabrikasına güneş enerji sistemi için 19 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi. Gelir düştüğü için tüketicinin artık daha küçük yemek setleri aldığını, 85 parçadan 53 parçalık setlere yöneldiğini anlatan Harika Güral, yıllık üretim kapasitelerinin 100 milyon adet olduğunu üretimin yüzde 40’nı ihraç ettiklerini aktardı.



