Hasada iki hafta kala 'ithal buğday ihalesi' iptal

01 Mayıs 2022 Pazar, 09:08

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, arpa buğday ithalatı ile ilgili önemli paylaşımda bulundu. Yıldırım, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önceki gün yapmış olduğu 480 bin tonluk ekmeklik buğday ithalat ihalesinin iptal edildiği yönünde Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Yıldırım, "Hasada bir ay kala, dün 210 bin ton ve 270 bin ton olmak üzere toplam 480 bin ton ekmeklik buğday ithalatı ihalesi yapan TMO’nun 2 ihaleyi de iptal ettiği ifade ediliyor. İhalelerde ton başına ortalama 420- 424 dolar fiyat verilmişti” dedi.

TMO, ithal buğday ihalelerini iptal etti



- Hasada bir ay kala, dün 210 bin ton ve 270 bin ton olmak üzere toplam 480 bin ton ekmeklik buğday ithalatı ihalesi yapan TMO’nun 2 ihaleyi de iptal ettiği ifade ediliyor



- İhalelerde ton başına ortalama 420- 424 dolar fiyat verilmişti — Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) April 30, 2022

İTHAL BUĞDAY FİYATLARI 23 MART'TA YAPILAN İHALENİN ALTINDA KALMIŞTI

TMO’nun önceki gün yaptığı 480 bin tonluk buğday ithalat ihalesinde ortalama fiyat 420 dolar/ton olmuştu. İhalede oluşan fiyatlar bir önceki yani 23 Mart’ta yapılan iki ayrı ihalenin altında kalmasına rağmen önceki gün yapılan 480 bin tonluk ihalenin iptal edilmesi dikkat çekti.

İHALE İKİ AÇIDAN ÇİFTÇİYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYORDU

Söz konusu ihale iki açıdan çiftçiyi yakından ilgilendiriyordu. Birincisi tam hasat döneminde bu ithalatın yapılacak olması ikincisi ise hububat alım fiyatlarının ithalat rakamlarının altında kalıp kalmayacağı büyük önem taşıyordu.

HÜKÜMET İÇİN CİDDİ BİR HANDİKAP OLUŞTURACAKTI

İhalede oluşan 420 dolar/tona göre Türkiye hasat döneminde 6 bin 300 TL/tondan buğday ithal etmiş olacaktı. Hububat alım fiyatlarında da bu fiyat bir gösterge olacak, buğday alım fiyatının bu rakamın altında açıklanması da hükümet için ciddi bir handikap oluşturacaktı.