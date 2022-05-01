Hasada iki hafta kala 'ithal buğday ihalesi' iptal
Üreticiler, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) ve hükümetten destek beklerken TMO hasat ortasında iç piyasa fiyatının üstünde maliyetle buğday ithal etme kararı almıştı. Ali Ekber Yıldırım TMO'nun ithal buğday ihalelerini iptal ettiğini paylaştı.
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, arpa buğday ithalatı ile ilgili önemli paylaşımda bulundu. Yıldırım, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önceki gün yapmış olduğu 480 bin tonluk ekmeklik buğday ithalat ihalesinin iptal edildiği yönünde Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Yıldırım, "Hasada bir ay kala, dün 210 bin ton ve 270 bin ton olmak üzere toplam 480 bin ton ekmeklik buğday ithalatı ihalesi yapan TMO’nun 2 ihaleyi de iptal ettiği ifade ediliyor. İhalelerde ton başına ortalama 420- 424 dolar fiyat verilmişti” dedi.
TMO, ithal buğday ihalelerini iptal etti— Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) April 30, 2022
- Hasada bir ay kala, dün 210 bin ton ve 270 bin ton olmak üzere toplam 480 bin ton ekmeklik buğday ithalatı ihalesi yapan TMO’nun 2 ihaleyi de iptal ettiği ifade ediliyor
- İhalelerde ton başına ortalama 420- 424 dolar fiyat verilmişti
İTHAL BUĞDAY FİYATLARI 23 MART'TA YAPILAN İHALENİN ALTINDA KALMIŞTI
TMO’nun önceki gün yaptığı 480 bin tonluk buğday ithalat ihalesinde ortalama fiyat 420 dolar/ton olmuştu. İhalede oluşan fiyatlar bir önceki yani 23 Mart’ta yapılan iki ayrı ihalenin altında kalmasına rağmen önceki gün yapılan 480 bin tonluk ihalenin iptal edilmesi dikkat çekti.
İHALE İKİ AÇIDAN ÇİFTÇİYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYORDU
Söz konusu ihale iki açıdan çiftçiyi yakından ilgilendiriyordu. Birincisi tam hasat döneminde bu ithalatın yapılacak olması ikincisi ise hububat alım fiyatlarının ithalat rakamlarının altında kalıp kalmayacağı büyük önem taşıyordu.
HÜKÜMET İÇİN CİDDİ BİR HANDİKAP OLUŞTURACAKTI
İhalede oluşan 420 dolar/tona göre Türkiye hasat döneminde 6 bin 300 TL/tondan buğday ithal etmiş olacaktı. Hububat alım fiyatlarında da bu fiyat bir gösterge olacak, buğday alım fiyatının bu rakamın altında açıklanması da hükümet için ciddi bir handikap oluşturacaktı.
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