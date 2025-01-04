Hasadı aylar önce bitmişti! Alımı durduruldu: Fiyatın 160 TL'ye çıkması bekleniyor

TMO fındık alımını 31 Aralık 2024 itibarıyla durdu. Kararın ardından fiyatların etkilenmesi bekleniyor. Fındık için beklenen fiyat aralığı da açıklandı.

Hasadı aylar önce bitmişti! Alımı durduruldu: Fiyatın 160 TL'ye çıkması bekleniyor
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İHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 17:58

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 31 Aralık 2024 itibarıyla fındık alımını durdurdu. Bu gelişme, 2025 yılına girerken fındık piyasasında durgunluğa yol açtı. TMO’nun alım durdurmasıyla, serbest piyasada fındık alımları yapan tüccarlar, fiyatların sabit bir şekilde seyrettiğini belirtti.

'TEFE TĞFE'YE GÖRE...'

TMO’nun fındık alımlarını durdurmasının ardından serbest piyasadaki fiyatları değerlendiren fındık tüccarı Hasan Himtaş, “TMO’nun 31 Aralık’ta alımını durdurdu. Bu karar fındık piyasasında önemli bir etkiye yol açtı. TMO’nun alımı durdurması ile serbest piyasada fiyatlar sabit kaldı. 2024 yılının son haftasında 52 randımanına göre 132,5 TL’den kapanan Levant fındık yeni yıla 128 TL civarında başladı. Geçen 2023-2024 sezonunda yağlı fındık ise 142,5 TL’ye kadar yükseldi. Bu yıl fındıktan beklentimiz, yağlı fındıkta 142,5 TL, Levant fındıkta ise 132,5 TL olması. Ayrıca devletin TEFE-TÜFE oranlarına göre fiyatların 155-160 TL seviyelerine çıkması muhtemel. Umarım beklentimiz gerçekleşir” dedi.

'FINDIĞI ELDE TUTMANIN ANLAMI KALMADI'

Fındık tüccarı Hayrettin Karabulut ise fiyatların yukarı doğru hareket etmeyeceğini ve TMO’nun alımının durmasıyla serbest piyasadaki tüccarların fiyatları kendi lehlerine belirleyebileceğini ifade etti.


Karabulut, “Fiyatların 130 TL civarında seyredeceğini ve yeni sezona kadar 2-3 TL arasında dalgalanma yaşanabileceğini düşünüyorum. Üreticilerin fındığı elde tutmasının artık bir anlamı yok” dedi.


Fındık fiyatının yükseleceği umudunu taşıyan Zekeriya Yıldız ise “Fiyatlar şu an 128 TL civarında işlem görüyor. Ancak 2025 yılının ilerleyen aylarında beklentiler yüksek. Fiyatlar beklentiler yönünde yükselmesi üreticiyi mutlu edecektir. Üreticilerin beklentisi bu yönde ancak, serbest piyasaya baktığımızda ise yükselmesine yönelik bir emare gördüğümüzü söylemek zor” diye konuştu.


Etiketler: #fındık #TMO #fiyat

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