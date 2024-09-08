Çay saatlerinin en sevilen eşlikçisi: Fındıklı kurabiye tarifi...
Fındıklı kurabiye, hem pratik hem de oldukça lezzetli bir tarif olarak çay saatlerinde ya da misafir ağırlamalarında sıklıkla tercih edilen bir kurabiye çeşididir. Fındığın doğal yağı ve aromasıyla harmanlanan bu kurabiyeler, ağızda dağılan dokusuyla herkesin beğenisini kazanır.
Fındıklı kurabiyeler, farklı pişirme yöntemleri ve ek malzemelerle zenginleştirilebilir. İster sade, ister çikolata veya tarçın gibi ek lezzetlerle hazırlansın, fındıklı kurabiye her daim popüler bir seçenektir. Peki, çay saatlerinin en sevilen eşlikçisi olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis fındıklı kurabiye tarifi...
FINDIKLI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
150 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı pudra şekeri
1 yumurta (sarısı hamura, beyazı üzeri için)
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı çekilmiş fındık
3-3,5 su bardağı un (kıvama göre ayarlanabilir)
Üzeri için: 1 su bardağı dövülmüş fındık
FINDIKLI KURABİYE YAPILIŞI
Karıştırma kabına oda sıcaklığında tereyağını ve sıvı yağı ekleyin.
Üzerine pudra şekerini ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın.
Ardından yumurta sarısını, vanilyayı ve çekilmiş fındığı ekleyip karıştırmaya devam edin.
Homojen bir karışım elde ettiğinizde, kabartma tozunu ekleyin ve azar azar unu ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayarak şekillendirin.
Kurabiyelerin üzerine, önceden ayırdığınız yumurta beyazına bulayın ve daha sonra dövülmüş fındıklara batırarak fındıkların yapışmasını sağlayın.
Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.
Kurabiyeler piştikten sonra fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
Soğuyan fındıklı kurabiyeleri servis tabağına alıp afiyetle tüketebilirsiniz.
Çay ya da kahve eşliğinde bu çıtır kurabiyeler, ağızda dağılan yapısıyla keyifli bir atıştırmalık olacak.
Afiyet olsun!
Püf noktaları:
Kurabiyeler pişerken üzeri fazla kızarmadan fırından almak, kurabiyelerin kıtır olmasını sağlayacaktır.
Hamura tarçın ya da vanilya ekleyerek fındığın aromasını daha da ön plana çıkarabilirsiniz.
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