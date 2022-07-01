Hasat edilen lalelerin yarısı üreticiye, yarısı peyzaja

01 Temmuz 2022 Cuma, 00:00

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından İbradı’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait araziye dikilen farklı cinslerden 10 bin adet lale soğanının hasadı yapıldı.

Hasatları yapılan yavru lale soğanları dezenfekte, soğuklama ve depolama gibi bir dizi işlemden geçirilecek. İlk olarak ana soğandan yavru soğanlar ayrılacak. Daha sonraki aşamalarda da soğanların kabuklarının ayrılması, ilaçlaması ve açık alanda kurutma işlemleri gerçekleştirilecek.

Çiçek tohumu oluşum safhasına geldikten sonra soğuk hava depolarında depolama işlemi yapılacak. Yaklaşık 4 ay 9 derecede depolaması gerçekleştirilecek olan soğanların bir kısmı yeniden dikilmek üzere üreticiye verilecek. Geri kalanı ise kent peyzajında kullanılacak.