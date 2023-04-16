Hatay’ın inşasına İtalyan desteği

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCİİST), Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile “Kardeş Oda Protokolü” imzaladı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00
Hatay’ın inşasına İtalyan desteği
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İşbirliği ile bölgede ekonomik hayatı yeniden canlandırmak ve inşaa etmek için 81 İtalyan Ticaret Odası’nın ve yurtiçi firmaların da desteğini alarak bir fon kurulacak.

CCİİST Başkanı Livio Manzini, bölgeye desteklerinin devam edeceğini aktarırken ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya’da mobilya, ayakkabı, lojistik gibi önemli sektörlerin olduğunu belirterek “Birçok sektör İtalyan ticaret hayatıyla da örtüşmekte” dedi. 


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