Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir alan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:31

Güncelleme: 12.03.2024 - 09:31

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 43,67 hektarlık alanın Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.