Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir alan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belirlenen alanın "Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:31
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir alan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 43,67 hektarlık alanın Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.


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