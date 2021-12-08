Antmen: Aselsan, Roketsan, Havelsan Katar’a mı satıldı?

08 Aralık 2021 Çarşamba, 11:45

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Türk kaynaklara dayandırdığı haberinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir heyetin Ankara'da olduğunu ve ASELSAN gibi Ankara merkezli savunma şirketleriyle görüştüğünü aktarmıştı.



CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, heyetin ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi milli ve güvenlik için çok önemli ve stratejik kurumlardan hisse satın alacaklarının iddia edildiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması için TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Antmen, “Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in ‘Katar ziyaretinde eşlik ettik. Savunma sanayii alanında önemli görüşmeler gerçekleştirdik’ açıklaması tartışmaları yeniden alevlendirmiştir. Tank Palet Fabrikası gibi milli ve stratejik bir kurumu bile satan bir iktidarın, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi milli kurumları da satma potansiyeli taşıdığı bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

CHP’li vekilin önergesinde yer alan sorular şöyle: