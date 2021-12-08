Antmen: Aselsan, Roketsan, Havelsan Katar’a mı satıldı?
CHP'li Alpay Antmen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ve Katar temaslarıyla birlikte gündem oluşturan, Türkiye'de savunma sanayiinin bel kemiğini oluşturan şirketlerin satılacağına dönük iddiaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.
ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Türk kaynaklara dayandırdığı haberinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir heyetin Ankara'da olduğunu ve ASELSAN gibi Ankara merkezli savunma şirketleriyle görüştüğünü aktarmıştı.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, heyetin ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi milli ve güvenlik için çok önemli ve stratejik kurumlardan hisse satın alacaklarının iddia edildiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması için TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Antmen, “Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in ‘Katar ziyaretinde eşlik ettik. Savunma sanayii alanında önemli görüşmeler gerçekleştirdik’ açıklaması tartışmaları yeniden alevlendirmiştir. Tank Palet Fabrikası gibi milli ve stratejik bir kurumu bile satan bir iktidarın, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi milli kurumları da satma potansiyeli taşıdığı bir gerçektir” ifadelerini kullandı.
CHP’li vekilin önergesinde yer alan sorular şöyle:
- Ülkemiz güvenliği için çok önemli olan ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ’ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri veya başka bir ülkeye satılacağı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bunun ülke adına çok vahim, hatta Türkiye’ye ihanet olacağı açık değil midir?
- Savunma sanayi ile ilgili Katar ile yapılan anlaşmalar nelerdir? Bu anlaşmaların içeriği nedir? Bu anlaşmaların içeriğinde ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ ile ilgili herhangi bir konu bulunmakta mıdır?
- Birleşik Arap Emirliklerinden gelen bir heyete ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ ile ilgili bir sunum yapıldığı doğru mudur? Bu vahim iddia doğru ise bu bahsi geçen sunumu kim ya da kimler yapmıştır? Bunun ülke adına oluşabilecek vahim sonuçları düşünülmüş müdür?
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