Havada karada tasarruf lafta

Yayınlanma: 20.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.01.2025 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verileri üzerinden hava taşıtı kiralama ve satın alma giderlerini araştırdı.

2023 ile 2024 yılları Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe İstatistikleri üzerinden yapılan araştırmaya göre, 2023’te hava taşıtı kiralamaya 5 milyar 581 milyon lira harcanırken, 2024 yılında bu rakam yüzde 26 artarak 7 milyar 69 milyona çıktı.

Satın alma gideri ise 2023 yılında 2 milyar 248 milyon lirayken 2024 yılında yüzde 80 artarak 4 milyar 48 milyona yükseldi.

CHP’li Bakırlıoğlu, kamuda tasarruf diye yurttaşı açlığa mahkûm eden iktidarın, kendisine gelince “tasarrufun T’sinden bihaber” olduğunu söyledi. İktidarın son model araç sevdasının ağır ve derin ekonomik krize rağmen bir türlü bitmediğini vurgulayan Bakırlıoğlu, sadece hava taşıt kiralamada değil kara taşıtı kiralamalarında ve satın alımlarında da artış yaşandığına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e kamuda tasarruf önlemleri kapsamında kaç aracın Özelleştirme İdaresi’ne teslim edildiğini sorduklarını, 120 bin araçtan sadece 1000 aracın verildiği yanıtını aldıklarını anımsatan Bakırlıoğlu, Emekliye ‘zam’ dediğimizde de ‘Bütçede para yok’ diyorlar” dedi