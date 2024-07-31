Havalimanlarında yük trafiği ilk yarıda yüzde 14,7 arttı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:38

Güncelleme: 31.07.2024 - 14:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerinden edinilen bilgilere göre, havalimanlarında yılın ilk 6 ayında 2 milyon 242 bin 185 ton bagaj, kargo, posta yük trafiği gerçekleşti. Bu trafiğin 412 bin 444 tonu iç hatlarda, 1 milyon 829 bin 741 tonu ise dış hatlarda taşındı.

Geçen yıl ile kıyaslandığında ilk 6 ayda yük trafiği yüzde 14,7 artış gösterdi. Havalimanlarında geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 954 bin 77 ton yük taşınırken, bunun 374 bin 964 tonu iç hatlarda, 1 milyon 579 bin 112 tonu dış hatlarda taşınmıştı.

YÜKÜN BÜYÜK KISMI İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN TAŞINDI

Söz konusu dönemde en çok yük İstanbul Havalimanı'ndan taşındı. Bu havalimanında toplamda 1 milyon 536 bin 840 ton yük taşınırken, geçen yıla oranla artış yüzde 16,1 oldu. İstanbul Havalimanı, ilk 6 ayda Türkiye'de taşınan toplam yükün yüzde 68,6'sına da ev sahipliği yaptı.

Bu havalimanındaki yük trafiğinin önemli bir kısmını da dış hat transferleri oluşturdu. Dış hatlarda toplamda 1 milyon 437 bin 747 ton yük taşınırken, bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış kaydedildi.

İç hatlarda ise 99 bin 93 ton ile geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 3,7 artış yaşandı.

İstanbul, en çok yük taşınan iki havalimanına sahip şehir olarak kayıtlara geçti. Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı'nın ardından en çok yükün taşındığı 2. transit merkezi oldu. Söz konusu havalimanında yılın ilk yarısında 201 bin 136 ton yük taşındı. Buradaki yük trafiğinde, geçen yılın ilk 6 ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 10,4 artış gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ ALANYA'DA

Türkiye'nin önemli turistik merkezleri arasında yer alan Antalya, en çok yükün taşındığı 3. havalimanı oldu.

Söz konusu havalimanında 173 bin 147 ton yük trafiği oluşurken, artış yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında İzmir Adnan Menderes'te 71 bin 192 ton, Ankara Esenboğa'da 58 bin 114 ton yük trafiği oluştu.

Bu havalimanlarındaki yük trafiği artışı sırasıyla yüzde 15,8 ve yüzde 11,3 oldu.

Alanya Gazipaşa Havalimanı ise oransal olarak en büyük artışın gerçekleştiği havalimanı olarak belirlendi. Söz konusu havalimanında, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 40,9 artış yaşandı.