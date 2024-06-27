En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

Dünya Havayolu Ödülleri töreni Londra’da Fairmont Windsor Park’ta düzenlendi. Törende dünyanın en iyi hava yolları seçilen şirketler açıklandı.

Dünyanın en iyi havayolu şirketi Qatar Airways seçilirken THY listede 7. sırada yer aldı. THY ile Alman Lufthansa ortaklığı olan SunExpress ise Avrupa’nın ‘En iyi Tatil Havayolu’ seçildi.