En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

SkyTrax tarafından düzenlenen 2024 Dünya Havayolu Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en iyi havayolu şirketleri listesinde 7. sıraya yerleşirken Avrupa’nın ise en iyi havayolu şirketi seçildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2024 Perşembe, 09:38
En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

Dünya Havayolu Ödülleri töreni Londra’da Fairmont Windsor Park’ta düzenlendi. Törende dünyanın en iyi hava yolları seçilen şirketler açıklandı.

Dünyanın en iyi havayolu şirketi Qatar Airways seçilirken THY listede 7. sırada yer aldı. THY ile Alman Lufthansa ortaklığı olan SunExpress ise Avrupa’nın ‘En iyi Tatil Havayolu’ seçildi.

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

İşte dünyanın en iyi havayolu şirketleri:

1-Qatar Airways

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

2-Singapore Airlines

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

3-Emirates

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

4-ANA All Nippon Airways

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

5-Cathay Pacific Airways

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

6-Japan Airlines

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

7-Türk Hava Yolları

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

8-EVA Air

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

9-Air France

En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?

10-Swiss International Air Lines

Havayolu havayolu şirketi THY Qatar

En Çok Okunan Haberler