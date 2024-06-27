En iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?
SkyTrax tarafından düzenlenen 2024 Dünya Havayolu Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en iyi havayolu şirketleri listesinde 7. sıraya yerleşirken Avrupa’nın ise en iyi havayolu şirketi seçildi.
Dünya Havayolu Ödülleri töreni Londra’da Fairmont Windsor Park’ta düzenlendi. Törende dünyanın en iyi hava yolları seçilen şirketler açıklandı.
Dünyanın en iyi havayolu şirketi Qatar Airways seçilirken THY listede 7. sırada yer aldı. THY ile Alman Lufthansa ortaklığı olan SunExpress ise Avrupa’nın ‘En iyi Tatil Havayolu’ seçildi.
İşte dünyanın en iyi havayolu şirketleri:
1-Qatar Airways
2-Singapore Airlines
3-Emirates
4-ANA All Nippon Airways
5-Cathay Pacific Airways
6-Japan Airlines
7-Türk Hava Yolları
8-EVA Air
9-Air France
10-Swiss International Air Lines
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