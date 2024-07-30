5 milyon yurttaşa hizmet veriyordu... Adana Havaalanı 'birilerinin' kârı için kapatılacak

Yayınlanma: 30.07.2024 - 11:45

Güncelleme: 30.07.2024 - 11:45

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta açılmasıyla birlikte Adana Havaalanı'nın yolcu taşımacılığına kapatılacağı yönündeki iktidar temsilcilerinin açıklamalarına tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AKP'nin Adana'ya sürekli olarak üvey evlat gibi yaklaşım gösterdiğini söyledi.

Milyonlarca insanın güvenle kullandığı Adana Havaalanı'nın da iktidara rahatsızlık verdiğini aktaran Barut, "Bunlar alışmışlar kimsenin kullanmadığı havalimanlarına yolcu garantisi verip birilerine rant sağlamaya. Yılda 5 milyon insanımızın güvenle kullandığı Adana Havaalanı'nın küçük yatırımlarla eleştirilere neden olan eksiklerini giderip yaşatmak yerine kapatmayı seçiyorlar" diye konuştu.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Ulu Önder Atatürk'ün talimatıyla yapılan ve hava ulaşımına 1937 yılında açılan Adana Havaalanı'nın dünyanın en güvenli ve önemli havalimanlarından birisi olarak kabul edildiğini ifade eden Ayhan Barut, "Adana Havaalanı 1956 yılından itibaren uluslararası seferlere açık halde, 24 saat kesintisiz iç-dış hat yolcu ve kargo trafiğine hizmet veriyordu. Yılda 50 bine yakın uçuş gerçekleştirilip 5 milyondan fazla yolcuya hizmet veriliyordu. Çevre iller Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Niğde gibi çok sayıda ilimizin yararlandığı Adana Havaalanı konusunda AKP iktidarının rahatsızlığını anlamak zor. Hani verdikleri sözü tutacaklardı? Adana'ya kötülükleri bitmedi. Bunun bedelini sandıkta ödeyecekler, Adanalılar'a hesap verecekler" şeklinde konuştu.