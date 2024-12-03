Hayatdışı branşında ilk dokuz aylık teknik kâr 62.2 milyar liraya ulaştı: Kârda artış yüzde 75.9

Yayınlanma: 03.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 07:48

Sigorta sektörünün ilk dokuz aylık teknik sonuçları, zorunlu trafikteki sorunları öne çıkardı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre Ocak-Eylül 2024’te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayatdışı branşındaki hasar ödemesi yüzde 60.4 artışla 221.9 milyar liraya çıkarken teknik kâr yüzde 75.9 yükselişle 62.2 milyar lira oldu. Buna paralel olarak teknik kâr-zarar oranı, son bir yılda kısmen bozularak yüzde 24.7’den yüzde 22.7’ye indi. Hayatdışının önemli alt branşları açısından öne çıkan detaylar ise şöyle:

İlk dokuz ayda, hayatdışının en büyük alt branşı olan zorun trafik sigortası kapsamında yapılan hasar ödemesi yüzde 109.6 artarak 75.1 milyar lira olurken teknik zarar yüzde 103.9 artarak 21.7 milyar lirayı buldu. Teknik kâr-zarar oranı yüzde -29.1. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde -26.7’ydi.

YANGIN VE DOĞAL AFET

Kasko sigortasında ise hasar ödemesi yüzde 92.6 artışla 40.8 milyar liraya çıktı. Teknik kâr da yüzde 3.3 düşüşle 21.1 milyar liraya indi. Bu nedenle teknik kâr-zarar oranı yüzde 53.5’ten yüzde 31.6’ya geriledi. Kaskodaki fiyat rekabeti teknik sonuçları etkilemeye devam ediyor.

Hasar ödemesi hızlı artan branşlardan biri de hastalık-sağlık oldu. Bu branşta ödemeler yüzde 132.7 artışla 50.5 milyar liraya çıkarken teknik kâr yüzde 72.4 artışla 12.6 milyar liraya yükseldi. Teknik kâr-zarar oranı ise yüzde 24.3’ten yüzde 19.1‘e indi.

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle geçen yıl önemli hasar ödemesi yapan yangın ve doğal afetler sigortası, bu yıl bunun düşmesiyle önemli bir kâr artışı yaşadı. İlk dokuz ayda ödenen hasar yüzde 31 azalışla 29.7 milyar liraya düşerken teknik kâr yüzde 300.1 artışla 14 milyar lira oldu. Teknik kâr-zarar oranı da yüzde 36.6’dan yüzde 67.5’e yükseldi.