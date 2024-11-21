Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'da adımlar sürdürülebilir gelecek için atıldı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 14:27

Güncelleme: 21.11.2024 - 14:27

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra, 18 ülkeden bin sporcuyu ağırlarken adımlar ise sürdürülebilir gelecek için atıldı. Yarışta karbon ayak izini azaltmak için de önlemler alındı. Etkinlik alanına yerleştirilen geri dönüşüm kutularıyla da atıkların ayrıştırılmasına destek olundu.

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, “Marmaris’te daha önce yapılmamış bir organizasyonu geride bıraktık. Yoğun yağışa rağmen bir olumsuzluk yaşamadan yarışı tamamladık. Katılımcılardan aldığımız geri dönüşler de ne kadar güzel bir işi hayata geçirdiğimizin en güzel örneği. İlk yılında 18 ülkeden bin sporcuyu ağırlamamız da standartların üzerinde oldu. Bunun yanı sıra yarış boyunca Anadolu Sigorta ile sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Daha yaşanabilir dünya için bir araya gelerek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Karbon salınımı, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik farkındalığı konularında önemli işler yaptık. Başta isim sponsorumuz Anadolu Sigorta olmak üzere yanımızda olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gelecek yıl daha da gelişerek farklı etkinliklerle yarışı organize edeceğiz” dedi.