Hayatdışında hasar ödemesi, altı ayda yüzde 94 artışla 34.4 milyar TL oldu

23 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk altı ayıyla ilgili açıkladığı “Teknik Sonuçlar”, özellikle hayatdışı branışında hasar ödemelerinin artmaya devam ettiğini ortaya koyarken ilk üç aydaki teknik zararın ise kaskonun etkisiyle yeniden kâra dönüştüğünü gösterdi. Bu sonuçlar Türkiye’deki enflasyonist ortamın sigorta sektörünü etkilemeye devam ettiğini gösteriyor. İşte öne çıkan detaylar:

KASKO KÂRA DÖNDÜ

- Hayatdışı branşı kapsamında toplam hasar ödemeleri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95.8 artarak 17.8 milyar lira oldu. İlk altı ayda ise yüzde 93.8 artışla 34.4 milyar liraya yükseldi. Buna paralel olarak geçen yılın ikinci çeyreğinde 2.2 milyar lira olan teknik kâr bu yıl 934.9 milyon liraya düştü. Ancak bu branşta 2022 yılının ilk çeyreğinde 423.1 milyon lira zarar oluşmuştu. İlk altı ayda ise 511.8 milyon lira teknik kâr elde edildi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 4.2 milyar liraydı. Yine ilk altı aylar açısından teknik kâr/zarar oranı da yüzde 18.5’ten yüzde 1.6’ye geriledi.

- Hayatdışının alt branşları kapsamında hasar ödemelerinde kasko ve zorunlu trafik öne çıkıyor. Yılın ikinci çeyreğinde bu ödeme kaskoda yüzde 119.3 artışla 4 milyar lira, zorunlu trafikte yüzde 102.1 artışla 6.2 milyar lira oldu. İlk altı ayda ise kaskoda yüzde 119.4 artışla 8 milyar lira, zorunlu trafikte yüzde 94.1 artışla 11.9 milyar liraya yükseldi. Teknik denge ise ikinci çeyrekte kaskoda 1.8 milyar lira kâr, zorunlu trafikte ise 2.7 milyar lira zarar şeklinde oluştu. İlk altı ayda ise kasko branşı için 536.9 milyon lira kâr, zorunlu trafik için 5.6 milyar lira zarar açıklandı.

"YANGIN" DİKKAT ÇEKTİ

- Hayatdışı branşında ayrıca, ilk altı ayda hastalık-sağlıkta hasar yüzde 80.8 artarak 6.5 milyar lira olurken teknik kâr 1.1 milyar liradan 989.4 milyon liraya geriledi. Yine, yangın ve doğal afette hasar yüzde 108.9 artışla 3.5 milyar lira, teknik kâr 669.6 milyon liradan 946.2 milyon liraya yükseldi.

"HİZMETLERİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEYE ODAKLIYIZ"

MAPFRE Sigorta’nın, Aktif Filo ile yaptığı işbirliğiyle hasar gören kaskolu aracını “Genel Servis Araç Onarım Merkezleri”ne götüren sigortalılara ikame aracı hemen teslim edeceği ilan edildi.

MAPFRE Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Türe, “Ürün ve hizmetleri müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak geliştiriyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için hizmetlerimizin kalitesini yükseltmeye odaklıyız” dedi. Şirketin Mayıs 2022 sonu itibarıyla 130 bin aktif kasko sigortalısı var.

"TEMİNAT EKLEME VE ÇIKARMA YAPILABİLİYOR"

Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, artan araç bedel ve hasar maliyetleri nedeniyle sigortalıların kaskodan vazgeçmemesi ve bu branşta poliçe sayısını artırmak amacıyla “Esnek Kasko” adını verdikleri yeni bir ürünü satışa sunduklarını açıkladı.

“Bu üründe teminat ekleme ve çıkarma yapılabiliyor” diyen Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre sigortalılar, trafiğe çıkmadıkları zamanlarda düşük prim ödüyor, araçlarını trafikte yoğun kullanacakları zamanlarda ise teminat artırıcı zeyil ile poliçe kapsamını genişletebiliyorlar.

"KARBONSUZLAŞMA İÇİN HIZLANMAK ACİL GEREKLİLİK"

AXA Grubu’nun bu yılki “İklim ve Biyoçeşitlilik Raporu”nda, iklim krizi ve biyoçeşitlilik kaybının doğayı ve ekonomileri olumsuz etkileyecek en büyük risk faktörleri olduğuna dikkat çekildi.

Raporu değerlendiren AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, “Bu raporda artık iklim değişikliğinin yanı sıra, biyoçeşitlilik kaybının da toplumlar ve küresel ekonomi için ne kadar kritik bir önemde olduğunun altını çiziyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve biyoçeşitlilik kaybının önüne geçmek için ekonomik faaliyetlerde karbonsuzlaşmaya doğru hızlı adımlarla yol almak acil bir gereklilik olarak öne çıkıyor.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Esra Öge, yeni kurulan Sabancı Ageas Sağlık Sigorta’ya genel müdür olarak atandı. YTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan Öge, en son Aksigorta’da genel müdür yardımcısı olarak çalışıyordu.

- Quick Sigorta Acenteler Satış Koordinatörü Sibel Doğaç, “Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri”ne yenilikler ekleyerek sigorta okuryazarlığını geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

- Türk Reasürans’ın teknik işleticiliğini, Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin yöneticiliğini yaptığı “devlet destekli alacak sigortası” için hazırlanan web sitesi açıldı. Site üzerinden hasar başvurusu da yapılabiliyor.

- Mete Aygüven’in, Sigortambir’de genel müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladığı açıklandı. 1988’de iş hayatına Eczacıbaşı Holding’te başlayan Aygüven, yönetim süreçlerinden sorumlu olacak.

- Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Siber sigorta, bu tür saldırıların hedefindeki KOBİ’leri iflas etmekten kurtarabilir. Bu sigorta en az deprem, yangın, hırsızlık sigortaları kadar önemli” dedi