Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişiklik: Kooperatif üyeleri...

Tarımsal amaçlı örgütlere üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, söz konusu amaçla faaliyet gösteren kooperatif üyelerinin hak ettikleri destekler üzerinden çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında yapılan kesintilerde değişikliğe gidildi.

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişiklik: Kooperatif üyeleri...
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:49

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve besilik erkek sığır desteğinde, tarımsal amaçlı örgüt üyesi yetiştiricilerden yüzde 3 kesinti il veya ilçe birliklerine, bu bedelin içinden yüzde 5 merkez birliğine ödenecek.

Buzağı desteklemelerindeki suni tohumlama ve yerli sperma kullanımı destek tutarlarından yapılan yüzde 3'lük kesintinin yüzde 30'u veri tabanı hizmetini sağlayan ilgili merkez birliğine, arıcılık desteğinden yapılan kesintinin yüzde 25'i de merkez birliğine aktarılacak.

Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde ise tarımsal amaçlı örgüt üyesi yetiştiricilerden yapılan yüzde 3'lük kesinti, ortağı olduğu kooperatif birliğine, bu bedel içinden yüzde 25'i kooperatif merkez birliğine verilecek.


Etiketler: #Tarım #hayvancılık #Destek

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