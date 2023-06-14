Hayvancılıkta alarm zilleri çalıyor: Hem tavuk eti hem süt üretimi azaldı!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:14

Güncelleme: 14.06.2023 - 11:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ve Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 8,2, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 ve ayran üretimi yüzde 5,6 artarken; yoğurt üretimi yüzde 0,1 ve tereyağı üretimi yüzde 23,4 azaldı.

Nisan ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 19,6, inek peyniri üretimi yüzde 2 ve içme sütü üretimi yüzde 0,7 artarken; yoğurt üretimi yüzde 7,1 ve tereyağı üretimi yüzde 16,5 azaldı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4; Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Bir önceki ay 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında yüzde 3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu. Bir önceki ay 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi Nisan ayında yüzde 11,6 azalarak 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti.

HEM TAVUK ETİ ÜRETİMİ HEM DE KESİLEN TAVUK SAYISI AZALDI

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 ve hindi eti üretimi yüzde 0,3 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 9,4 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 12,7 azaldı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tavuk eti üretimi 180 bin 495 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,65 milyar adet olarak gerçekleşti. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 ve hindi eti üretimi yüzde 0,3 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 9,4 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 12,7 azaldı.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,2, hindi eti üretimi yüzde 7,1 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 7,8 azaldı.

Bir önceki ay 199 bin 950 ton olan tavuk eti üretimi Nisan ayında yüzde 9,7 azalarak 180 bin 495 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 726 milyon 837 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında yüzde 4,7 azalarak 1 milyar 645 milyon 561 bin adet oldu.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Uzmanlar daha önce Türkiye’nin hayvancılığı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım “Üretimdeki azalma nedeniyle fiyat yükseliyor. Uygulanan yanlış politikalar sonucunda 2021 ve 2022 yılında süt inekleri kesildiği gibi anaç koyunlar da kesildi. Gaziantep’te 338 bin baş anaç koyun varlığı bir yılda 278 bin başa düştü. Bu anaç koyunların doğuracağı kuzular dikkate alındığında 120 bin baş azalma var. Et fiyatları da bu nedenle yükseliyor” ifadelerini kullanmıştı.